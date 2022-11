DJI Mavic 3 Classic ufficiale: il più “economico” della serie

DJI ha avuto a lungo una stretta sul mercato dei droni, offrendo alcune delle migliori opzioni disponibili per i consumatori: ora è stato rilasciato il Mavic 3 Classic, che offre il meglio della linea Mavic 3 a un prezzo più conveniente.

Il DJI Mavic 3 Classic è dotato di una fotocamera Hasselblad CMOS 4/3 con un intervallo di apertura da f/2,8 a f/11. Può scattare foto da 20 MP e girare video a 5.1K a 50 fotogrammi al secondo e 4K a 120 fotogrammi al secondo.

Per coloro che volano per la prima volta, il drone ha la tecnologia 03 Plus di DJI che offre una trasmissione video fino a 15 km e il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli per proteggere il drone dalle collisioni.

Forse la cosa migliore del Mavic 3 Classic è il suo tempo di volo, che arriva a 46 minuti. Se c’è uno svantaggio del Mavic 3 Classic, sarebbero le sue dimensioni e il suo peso, che arriva a 221 × 96,3 × 90,3 mm quando è aperto e pesa 895 grammi. Anche se questi non sono numeri enormi, rende il drone un po’ più difficile da portare in viaggio e potrebbe richiedere una licenza per pilotare in alcune regioni.

Coloro che desiderano volare senza licenza vorranno acquistare il DJI Mini 3 Pro, con un peso inferiore a 249 grammi.

Se sei interessato, il Mavic 3 Classic sarà disponibile dal 27 novembre in alcuni bundle, con il modello base solo per il drone in arrivo a 1509 euro. C’è anche un pacchetto che viene fornito con un telecomando di base per 1609 euro e se desideri il telecomando avanzato con display touchscreen, stai guardando un prezzo di 1.759 euro.