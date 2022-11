Nvidia Shield TV, finalmente in rilascio la Shield Experience 9.1.1

L’aggiornamento ad Android TV 11 per le varie versioni di Nvidia Shield TV è stato pieno zeppo di bug, tanto che in molti hanno preferito sbloccarne il bootloader e re-installare la versione basata su Android 9 Pie. Da parte sua, Nvidia ha riconosciuto gli errori ed ha rilasciato 4 hotfix con lo scopo di sistemarli: questi aggiornamenti però non sono stati rivolti a tutti ma solo a coloro che ne hanno fatto richiesta e, tra l’altro, sono arrivati con diversi svantaggi. Ad ogni modo, Nvidia ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento software standard per i suoi dispositivi Shield TV.

Denominato Shield Experience 9.1.1, offre numerosi nuovi miglioramenti come una nuova opzione di controllo dell’alimentazione, correzioni di bug generali e altro ancora.

Nvidia Shield Experience 9.1.1 | Novità

L’aggiornamento Nvidia Shield Experience 9.1.1 è ora disponibile sotto forma di pacchetto OTA per i dispositivi Shield TV e Shield TV Pro e include le seguenti modifiche:

Miglioramenti

Aggiunge l’opzione di controllo dell’alimentazione per riattivare SHIELD quando l’ingresso TV cambia in SHIELD

Aggiunge l’opzione sviluppatore per forzare Dolby Vision a bassa latenza, se disponibile (abilita se Dolby Vision non viene rilevato correttamente su alcuni televisori Philips)

Risolve i problemi di disconnessione del trasferimento di file smb di grandi dimensioni disabilitando l’accesso anonimo da parte degli scanner antivirus

Aggiunge l’opzione sviluppatore per migliorare il controllo del volume HDMI-CEC per AVR/Soundbar

Pulizia generale e riorganizzazione delle opzioni per gli sviluppatori

Correzioni di bug dell’app SHIELD TV

[Solo Android] Risolve il problema per cui l’app SHIELD TV non si avviava correttamente su alcuni telefoni Samsung Galaxy

Video/Display

Risolve un bug per cui il contenuto protetto non veniva riprodotto se è collegata una memoria esterna

Risolve il bug di precisione del colore quando l’opzione sviluppatore “Predefinito su Rec.709 per video HD” è abilitata

Risolve il problema per cui la modalità di gioco automatica veniva abilitata su giochi NVIDIA anche se disabilitata

[Modelli SHIELD 2019] Risolve il problema di arresto anomalo del video durante la ricerca in rapida successione quando è abilitata l’elaborazione audio Dolby Audio [Modelli SHIELD 2019]

Audio

Risolve il problema per cui l’audio non sarebbe stato presente fino al riavvio quando l’elaborazione Dolby Audio è abilitata

[Modelli SHIELD 2019] Risolve il problema per cui l’audio veniva riprodotto a una velocità accelerata quando è abilitata l’elaborazione audio Dolby

Storage

Risolve il bug per cui i file non venivano rilevati correttamente sulla memoria rimovibile collegata

Risolve un bug durante il montaggio del NAS utilizzando indirizzi IP per account con password vuote

Accessori

Risolve il problema per cui i pulsanti di riattivazione semplificata non si accendevano sulla TV controllata da infrarossi

Risolve il problema per cui SHIELD non rispondeva ai dispositivi BT fino a 60 secondi dopo l’avvio

[SHIELD 2015/2017] Risolve il problema di associazione del mouse MxMaster 3 BT

Risolve il problema per cui il telecomando della TV non controllava SHIELD 30 secondi dopo aver riattivato SHIELD

Risolve alcuni problemi per cui il controllo del volume CEC non funzionava correttamente su ricevitori AV o soundbar

Risolve il problema per cui i sistemi Control4 non riattivavano SHIELD se i sistemi sono spenti mentre Screensaver è attivo

Altro

Risolve il problema per cui i sistemi Control4 non riattivavano SHIELD se i sistemi sono spenti mentre Screensaver è attivo

Risolve i problemi per cui l’interfaccia utente veniva visualizzata a bassa risoluzione per una frazione di secondo

Risolve il bug in cui l’utente doveva selezionare un’app domestica durante la configurazione di SHIELD dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica o gli aggiornamenti del sistema

La notifica “Abilita Dolby Vision” verrà soppressa dopo la chiusura

Risolve il bug in cui le app specifiche della regione non sarebbero state visibili dopo la disabilitazione

Risolve il bug per cui la notifica del microfono veniva visualizzata all’attivazione della hotword “Ok Google”.

via