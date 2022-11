Recensione OPPO Reno8 Lite: bello e impossibile

Il mercato degli smartphone di fascia medio bassa sta vivendo il suo modello d’oro, con un sacco di modelli disponibili sul mercato dalle caratteristiche e prestazioni discrete. Nelle scorse due settimane abbiamo avuto l’opportunità di provare OPPO Reno8 Lite, smartphone che va ad inserirsi esattamente nel discorso di prima.

Pro Design ed estetica

Fluidità di sistema

Qualità audio dal jack da 3,5mm Contro Prezzo di listino troppo elevato

Unboxing

La confezione di vendita di OPPO Reno8 Lite contiene esattamente le stesse cose di tutte quelle degli altri smartphone. Al di là del dispositivo stesso infatti, troviamo solamente una cover in silicone trasparente (presente in praticamente tutti gli smartphone di brand cinesi), la manualistica cartacea e il cavo di ricarica USB-C, con la sorpresa positiva di avere anche un alimentatore da parete (siamo arrivati al punto da considerare quest’ultimo accessorio un plus).

Design ed ergonomia

Il modello di OPPO Reno8 Lite che abbiamo testato è quella in colorazione Rainbow Spectrum ed è probabilmente una delle più uniche sul fronte dell’estetica. Questo grazie alla sua scocca posteriore realizzata in maniera tale da cambiare la sfumatura del colore in base a come viene colpita dalla luce (mostrando proprio tutto lo spettro cromatico dell’arcobaleno). L’effetto che se ne ricava è davvero molto bello e decisamente unico rispetto alle classiche colorazioni piatte che troviamo negli smartphone del 2022.

La scocca posteriore è alquanto pulita, con l’attenzione che viene immediatamente orientata verso l’isola fotografica in alto a sinistra. Nonostante le grandi aperture presenti, solamente una ospita la “fotocamera buona” da 64MP, mentre l’altra ha al suo interno un sensore macro da 2MP (c’è anche un altro foro più piccolo che ospita un’ulteriore fotocamera da 2MP per la profondità).

Ritroviamo con grande piacere un jack audio da 3,5mm e apprezziamo la scelta di dividere il tasto di accensione sul bordo destro e il bilanciere del volume sul bordo sinistro.

Sul fronte dell’ergonomia, gli ingegneri hanno optato per avere un frame laterale piatto ma stondato agli angoli. Questa scelta comporta un’ottima e solida presa in mano, con il vantaggio di venir favorito anche l’utilizzo ad una mano. Non a caso siamo riusciti a scrivere per intero questa recensione usando OPPO Reno8 Lite.

Hardware e prestazioni

Forse non tutti sanno che OPPO e Realme (oltre che OnePlus) sono brand appartenenti a BBK. Ciò significa che, nello sviluppo degli smartphone, molto lavoro viene condiviso fra i diversi team. Dove vogliamo arrivare con ciò? Bè, OPPO Reno8 Lite ha delle caratteristiche tecniche quasi identiche al Realme 9 Pro 5G che abbiamo recensito nelle scorse settimane.

Dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 alle memorie, passando per il sistema di ricarica, alla fotocamera principale e arrivando alla connettività, troviamo le stesse identiche componenti.

A cambiare sono il display, un’unità AMOLED al posto di quello LCD di Realme, e le fotocamere accessorie. Approfittando del display AMOLED, l’azienda è stata in grado di utilizzare anche un sensore di impronte digitali ottico sotto lo schermo.

A proposito del display, Reno8 Lite non è particolarmente accurato nei colori. Ha due modalità colore: Vivace e Naturale. La prima è attiva di default e sembra prendere di mira lo spazio colore DCI-P3 ma non funziona particolarmente bene. Il bianco e il grigio sono blu e freddi. C’è uno slider della temperatura colore che aiuta in una certa misura ma non riesce a ottenere risultati accurati del colore.

Scheda tecnica

Display AMOLED 6,43″ Risoluzione FHD+, 409ppi refresh rate 60Hz Luminosità 600 nit, Supporto 95% DCI-P3

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G

RAM : 8GB (+5GB virtuali opzionalmente)

Memoria interna : 128GB interna espandibile con microSD fino a 1TB

Connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Galileo

Sensore impronte digitali ottico sotto il display

Sistema operativo ColorOS 12 basato su Android 12

Resistenza all’acqua IPX4

Fotocamere anteriore 16MP, f/2,4

Fotocamere posteriori 64MP principale, f/1,7 2MP macro, f/2,4 (4cm) 2MP profondità

Batteria 4.500mAh con ricarica SuperVOOC a 33W

Colorazioni : Cosmic Black Rainbow Spectrum



Benchmark

Software e ColorOS 12

La stessa cosa che abbiamo detto sul fronte hardware la possiamo dire, in maniera ancora più marcata, per il software. In questo caso infatti troviamo la stessa identica ColorOS 12, senza alcuna personalizzazione extra.

In altre parole, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Realme 9 Pro 5G per farvi un’idea di come funziona il sistema operativo.

Qualità fotografica

La fotocamera principale del Reno8 Lite è un’unità OmniVision OV64B Quad-Bayer f/1.7 da 64 MP, formato ottico da 1/2″ e pixel singoli da 0,7 µm.

I due sensori supplementari da 2 MP hanno entrambi un’apertura f/2.4 e sono pensati per essere una fotocamera macro dedicata e un sensore di profondità. In altre parole, c’è una sola fotocamera utilizzabile.

La fotocamera principale dell’OPPO Reno8 Lite scatta di default a 16MP, con foto eccellenti che la maggior parte degli utenti apprezzerà.

Il contrasto va bene. La riduzione del rumore avrebbe potuto essere leggermente meno aggressiva ma, nel complesso, la resa è buona, anche se la nitidezza sul fogliame a volte è un po’ eccessiva.

Segnaliamo che ci sono delle icone per lo zoom 2x e 6x nell’interfaccia utente della fotocamera. In assenza di un teleobiettivo, entrambi questi livelli di zoom sono digitali con risultati non troppo belli.

Purtroppo l’acquisizione video è limitata a 1080p su una qualsiasi delle sue fotocamere (o 720p a 60 FPS). Pur essendo più che accettabile la qualità delle riprese, l’impossibilità di andare oltre il FullHD è un qualcosa di piuttosto negativo su un medio gamma del 2022.

Autonomia nella media

OPPO Reno8 Lite non è certo uno smartphone che si distingue per autonomia. Lo smartphone ci ha portato tranquillamente fino a sera in qualunque circostanza (anche nella giornata in cui abbiamo eseguito benchmark e test fotografici) ma sicuramente non può essere considerato uno “smartphone da due giorni”.

Di contro, il sistema di ricarica rapida SuperVOOC da 33W elimina qualsiasi tipo di ansia che si possa avere: sebbene sia lontano dalla ricarica più veloce in circolazione, è comunque veloce con il 52% di batteria scarica dopo 30 minuti e una ricarica completa che impiega circa 70 minuti.

Conclusioni

Con OPPO Reno8 Lite ci troviamo di fronte a un solido smartphone di fascia media che ha luci e ombre. Non è il migliore della sua fascia di prezzo e, al prezzo di listino di 399 euro non ne consigliamo l’acquisto.

In caso di sconti però, approfittando magari di qualche offerta per il Black Friday che ne faccia scendere il prezzo magari intorno ai 300 euro, ecco che ritornerebbe in corsa.

