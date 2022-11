Google Pixel 7 Pro alle prese con JerryRigEverything

Tutti i principali smartphone devono affrontare il famoso stress test dello YouTuber JerryRigEverything, e ora è il turno di Google Pixel 7 Pro. Abbiamo visto il telefono alle prese con altri stress test nell’ultimo mese dal suo rilascio, ma questo nuovo test spinge Google Pixel 7 Pro al limite (e anche oltre).

Il presentatore del canale, Zack Nelson, ha notato che il Pixel 7 Pro è “appena” sopravvissuto, soffrendo particolarmente nel test di piegatura. Il test di JerryRigEverything è progettato per spingere il telefono al limite e per emulare il peggio di un paio d’anni di utilizzo in pochi minuti. È improbabile che tratterai il telefono allo stesso modo, ma probabilmente mostra cosa accadrà se non usi una custodia con il telefono.

Durante il test, i graffi sono particolarmente evidenti sul retro del telefono, in particolare sulla protuberanza della fotocamera del telefono. Quel metallo lucido sulla protuberanza della fotocamera viene facilmente danneggiato con un coltello, dimostrando che nei prossimi anni di utilizzo del telefono appariranno dei graffi.

L’elemento più preoccupante del test Google Pixel 7 Pro è quando è piegato. Durante il test di flessione particolarmente intenso, il telefono si è rotto in corrispondenza della linea dell’antenna appena sotto la barra della fotocamera del telefono. Puoi vedere uno spazio vuoto dopo il test di curvatura e, come osserva Nelson, puoi essere certo che ha perso la sua resistenza all’acqua.

Nelson afferma: “Sebbene Pixel 7 Pro sopravviva al mio test di durata, lo fa a malapena. Consiglierei una custodia con questo smartphone sia per la struttura che per la protezione estetica sull’urto della fotocamera”.

Dobbiamo ancora vedere il Pixel 7 superare lo stesso test, ma il design di entrambi i telefoni è notevolmente simile, quindi ci aspetteremmo simili risultati da quel telefono.

VIA