Come ascoltare musica gratis in streaming con ViMusic

Il mondo dell’open source è vasto e variegato, il che ci consente ogni tanto di scoprire delle vere chicche. Una di queste è ad esempio ViMusic, applicazione Android open source e gratuita che consente di ascoltare qualsiasi brano di YouTube Music in maniera gratuita, senza abbonamenti e senza pubblicità.

ViMusic ci ha sin da subito colpiti per la sua semplicità e leggerezza. Si tratta di un lettore musicale basato sul Material You a cui sono stati dati i “super poteri dello streaming”.

Fra le principali funzioni dell’applicazione troviamo:

Riproduci (quasi) qualsiasi brano o video da YouTube Music

Riproduzione in background

Cache per la riproduzione offline

Cerca brani, album, video di artisti e playlist

Aggiungi ai preferiti artisti e album

Importa playlist

Recupera, visualizza e modifica i testi delle canzoni o i testi sincronizzati

Gestione playlist locale

Riordina i brani nella playlist o nella coda

Tema chiaro/scuro/dinamico

Salta il silenzio

Sveglia Normalizzazione dell’audio

Android Auto

Coda persistente

La cosa che ci entusiasma maggiormente è che ViMusic è un progetto in piena fase di crescita, con lo sviluppo fortemente influenzato dalle richieste degli utenti che ne discutono a lungo sulle pagine di Github.

Non ci soffermiamo molto sull’interfaccia grafica dell’applicazione in quanto, come abbiamo detto, è un progetto in forte crescita e lo sviluppatore ha già promesso una rivoluzione grafica con la nuova major release 0.6.0.

Ad ogni modo, la stabilità di ViMusic è stata solida come una roccia da quando abbiamo deciso di provarla nelle scorse settimane. Ci è piaciuta talmente tanto che è diventata la nostra prima scelta per l’ascolto della musica sullo smartphone.

Nel caso foste interessati a scaricare l’applicazione, lo sviluppatore è riuscito a pubblicarla su F-Droid (qui la nostra guida su come installarlo), l’app store di prima scelta per tutti i progetti open source. In alternativa, potete procedere al download del file APk direttamente dalle release di Github.