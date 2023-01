Le 5 migliori innovazioni di Android 13

Android 13 è ormai disponibile per molti smartphone e, seppur ogni produttore ne modifichi l’aspetto con una propria ROM, le novità “sotto il cofano” sono presenti per tutti. A questo proposito, abbiamo deciso di riassumere Android 13 in un articolo in cui vi mostriamo le migliori 5 funzioni che gli ingegneri Google hanno introdotto.

Facciamo presente che nella lista non è presente l’integrazione a Spotify Connect, dal momento che non è stata ancora implementata ufficialmente (almeno quando abbiamo scritto l’articolo).

Le autorizzazioni di Android 13 non sono attive di default

L’avvio di un’app in Android 13 richiede di consentire o negare autorizzazioni specifiche. Questo nuovo metodo di attivazione semplifica la gestione delle notifiche Android, poiché puoi impedire alle app di inviare notifiche non necessarie dall’inizio. È anche un ottimo modo per migliorare la tua privacy impedendo alle app di accedere ai tuoi dati personali.

Le nuove autorizzazioni includono quanto segue:

Notifiche (tranne che non puoi abilitare o disabilitare i singoli canali di notifica)

File immagine

File video

File audio

Una nuova autorizzazione in Android 13 consente alle app di cercare dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze senza dover accedere alla tua posizione.

Impostazioni della lingua per app

La migliore caratteristica di Android 13 per gli utenti Android multilingue è che le impostazioni della lingua non sono più a livello di dispositivo. Apple ha introdotto questa funzione anni fa, ma ora gli utenti Android possono accedere a questa utile funzione. Questo è un enorme vantaggio per coloro che utilizzano app con traduzioni traballanti o preferiscono utilizzare determinate app in una lingua diversa rispetto al resto del telefono.

Per cambiare la lingua di un’app, vai alla pagina Info app e tocca il pulsante Lingua. Gli sviluppatori devono fornire file di lingua per abilitare questa opzione, quindi non sorprenderti se la tua app preferita non mostra l’opzione.

Icone dinamiche di Material You su app di terze parti

Inizialmente questa funzione era esclusiva delle app Google in Android 12, ma ora le app di terze parti possono accedere alla suite completa di strumenti Material You. Il supporto di terze parti significa che l’abilitazione delle icone a tema non trasformerà la tua schermata iniziale in un pasticcio stridente di temi.

Tuttavia, i temi dinamici delle app sono responsabilità dello sviluppatore e l’adozione è stata lenta. Sebbene app popolari come Whatsapp e Spotify ora includano il supporto, è probabile che molte delle tue app non supportino ancora questa funzione.

La copia di testo e immagini è molto più semplice in Android 13

La copia di testo o immagini in Android 13 crea una piccola finestra pop-up nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Tocca questo per modificare il testo o l’immagine e, quando hai finito, puoi condividere il contenuto modificato direttamente dallo strumento, semplificando l’intero processo. Si cancella automaticamente dopo 60 minuti, quindi non preoccuparti che i contenuti copiati rimangano in giro per sempre.

Android 13 aggiunge una dashboard per la privacy di sette giorni

Android 12 ha introdotto una dashboard per la privacy, che mostra a cosa hanno avuto accesso le tue app nelle ultime 24 ore. Android 13 ha migliorato questa funzione espandendo la dashboard della privacy per mostrare gli ultimi sette giorni e ulteriori informazioni su come le app utilizzano le tue informazioni personali. Non è la caratteristica più interessante, ma è un grande passo verso il miglioramento della privacy.