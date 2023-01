Google in partnership con Spotify per integrare Spotify Connect in Android 13

Oltre alla tanto ritardata riprogettazione di Android Auto, al CES 2023 Google ha annunciato una collaborazione con Spotify per rendere molto più facile spostarsi tra i dispositivi audio quando si ascolta la musica. Spotify Connect sarà integrato direttamente nel lettore multimediale Android 13.

Google ha annunciato che in futuro sarai in grado di toccare l’indicatore della sorgente nell’angolo in alto a destra del lettore multimediale per connetterti a qualsiasi dispositivo Spotify Connect compatibile. Ciò significa che puoi facilmente trasformare il tuo telefono in un telecomando Spotify, il tutto senza dover aprire l’app stessa quando stai già ascoltando una canzone.

Sebbene protocolli come Spotify Connect e Google Cast esistano ormai da circa un decennio, a volte possono ancora essere ingombranti da utilizzare. Di solito devi aprire l’app con cui hai avviato la riproduzione per accedere ai controlli che ti consentono di passare a un altro altoparlante o modificare le impostazioni. Android 13 lo sta cambiando con il suo nuovo lettore multimediale che consente alle app di aggiungere dinamicamente dispositivi a cui possono connettersi.

La prima grande app di terze parti a trarne vantaggio è, chiaramente, Spotify. Google vuole fare un ulteriore passo avanti e sta lavorando con Spotify per fornire notifiche dinamiche che suggeriscono di connetterti a un dispositivo diverso mentre ti muovi durante il giorno. Queste istruzioni ti chiederanno se desideri connetterti alle tue cuffie, alla tua auto o al tuo impianto stereo di casa, a seconda di quali dispositivi si trovano nelle vicinanze.

Potrebbe sembrare strano che Google avvantaggi un diretto concorrente nell’ambito dello streaming musicale ma c’è da dire che, in futuro, questa funzionalità arriverà anche su YouTube Music.

Google afferma che sta lavorando a stretto contatto con Spotify per abilitare le funzionalità Connect presentate, quindi potrebbe volerci ancora del tempo prima che vengano implementate. Ad ogni modo, è qualcosa da aspettare con ansia.

