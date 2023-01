Guida pratica su come cancellare gli Appunti su Android utilizzando l’applicazione Clipeus ed evitare che altre app ne abbiano accesso.

Cosa sono gli Appunti di Android

Quando si copia un qualsiasi testo su Android viene salvato all’interno degli appunti. Potrebbe non sembrare nulla di che ma se pensiamo che le cose maggiormente più copiate negli smartphone Android sono le password, i codici PIN delle banche o, in generale, le credenziali di accesso a un sito, ecco che il tutto assume un’importanza molto ampia.

Gli Appunti di Android eseguono operazioni di copia e incolla su diversi tipi di dati, come stringhe di testo, immagini, dati di flussi binari e altri tipi di dati complessi. Questa speciale sezione della memoria interna esegue le operazioni di copia e incolla all’interno della stessa applicazione e tra più applicazioni che hanno implementato il framework degli appunti. Una piccola consolazione è che gli appunti possono contenere un solo oggetto alla volta (a meno che non si usa la funzione specifica di Gboard che può salvare molteplici cose): se un oggetto viene inserito negli appunti, l’oggetto precedentemente tenuto viene eliminato.

Clipeus per cancellare gli Appunti su Android

Possiamo implementare tutte le misure di sicurezza possibile per tenere al sicuro i nostri dati online (password manager, crittografia ecc.) ma non serviranno a nulla se, una volta copiati negli appunti, tutte le applicazioni ne hanno accesso. Ed è proprio a questo proposito che nasce l’applicazione open source Clipeus.

Non abbiamo modo di farvi vedere il funzionamento in quanto Clipeus è una delle pochissime applicazioni per Android a non avere un’interfaccia grafica. L’unica azione possibile è cliccare sulla sua icona e avviare la pulizia degli appunti. Ma la sua estrema semplicità è proprio ciò che la rende, a nostro avviso, indispensabile a fianco di password manager e app bancarie.

Download e installazione

Clipeus è disponibile in maniera del tutto gratuita su F-Droid (qui la guida a come installare questo app store alternativo) ma potete anche consultare la pagina Github per avere accesso al codice sorgente.