Razer Edge ufficiale: console portatile Android pensata per il cloud gaming

Razer ha lanciato ufficialmente il suo nuovo e a lungo atteso Razer Edge presso il Consumer Electronics Show (CES 2023), dopo averla annunciata nei mesi passati. Il dispositivo è essenzialmente un tablet con un controller Razer Kishi V2 Pro (simile al GameSir X2 Pro che abbiamo recensito per intenderci) staccabile e, quando unito insieme, offre un dispositivo portatile di gioco compatto simile a Nintendo Switch.

Il Razer Edge è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione dello schermo di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1, progettato per scopi di gioco e promette un raffreddamento attivo durante sessioni di gioco prolungate. Attualmente è l’unico dispositivo sul mercato alimentato da questo nuovo chipset.

Il dispositivo racchiude anche 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, che può essere ulteriormente espansa fino a 2 TB utilizzando una scheda microSD. C’è una fotocamera da 5 megapixel sul lato anteriore del dispositivo con supporto 1080p a 60 fps. Presenti anche altoparlanti a 2 vie con due microfoni digitali e THX Spatial Audio.

Sul fronte software, il dispositivo esegue il sistema operativo Android 12L, offrendo accesso a milioni di app e giochi dal Google Play Store. Poiché il dispositivo portatile è incentrato sul cloud gaming, viene preinstallato con le applicazioni per Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now e Steam Link (ci sarebbe potuto essere anche Google Stadia ma sappiamo come sono andate le cose).

Il dispositivo è disponibile in due modelli: Razer Edge (Wi-Fi) e Razer Edge 5G, la cui disponibilità al momento è stata annunciata solo per gli Stati Uniti. Il modello Wi-Fi, al prezzo di $ 399,99, sarà disponibile esclusivamente per l’acquisto tramite le sedi Razer.com e RazerStore. D’altra parte, il modello 5G, al prezzo di $ 599,99, sarà disponibile esclusivamente tramite l’operatore telefonico Verizon. Il dispositivo è pronto per essere messo in vendita negli Stati Uniti dal 26 gennaio.

