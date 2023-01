Qualcomm lancia Snapdragon Satellite, servizio di messaggistica satellitare per le emergenze

Qualcomm ha stretto una partnership con Iridium per un nuovo servizio annunciato al CES 2023, chiamato Qualcomm Snapdragon Satellite, che aggiungerà nuove funzionalità agli smartphone Android.

Come indica il nome stesso, offre il supporto per la comunicazione satellitare durante le emergenze, una funzionalità simile a quella recentemente introdotta da Apple chiamata Emergency SOS via Satellite.

La funzione Snapdragon Satellite sarà disponibile negli smartphone che integrano il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e il sistema modem Snapdragon X70, insieme ad alcune radio aggiuntive. La società afferma che gli smartphone con supporto per questa nuova funzionalità dovrebbero essere lanciati in regioni selezionate a partire dalla seconda metà di quest’anno (in tempo per Android 14?). Ha aggiunto che ci sono diversi produttori che stanno lavorando per aggiungere questa funzione ai loro dispositivi.

È probabile che Qualcomm Snapdragon Satellite sarà limitato agli smartphone di punta premium poiché per ora la società supporta solo il suo processore e modem top di gamma. Le aziende che vogliono aggiungerlo ai loro telefoni lavoreranno direttamente con Qualcomm senza dover costruire nuove relazioni con Iridium.

Inizialmente, la funzione sarà limitata all’uso in situazioni di emergenza, consentendo agli utenti di contattare qualcuno per chiedere aiuto anche in un’area remota senza servizio cellulare. Quando l’utente invia un SOS, “i coordinatori della risposta vedono immediatamente la latitudine/longitudine del cliente nel loro software proprietario di mappatura e coordinamento della risposta per determinare l’agenzia appropriata per coordinare il soccorso“.

Qualcomm afferma che alla fine supporterà la “messaggistica premium”, che probabilmente costerà di più e dovrà essere implementata da OEM, operatori di telefonia mobile o altri fornitori di servizi. Quando sarà disponibile, gli utenti potranno utilizzare il servizio con i numeri di telefono esistenti.

La società afferma che il servizio di emergenza sarà gratuito o molto economico, ma non ha fornito dettagli sui prezzi.