Blackview BV9200 ufficiale: smartphone rugged dalla massima protezione

Blackview è un’azienda molto nota nel campo degli smartphone rugged e, di generazione in generazione, ha migliorato costantemente la propria offerta. Con il 2023 appena entrato, l’azienda ha rinnovato la propria offerta annunciato il nuovo modello top di gamma Blackview BV9200.

Design

Trattandosi di uno smartphone rugged, ha un grado di protezione IP68 e IP69K contro le infiltrazioni di acqua e polvere. Tutti gli angoli sono rivestiti in gomma per una migliore resistenza agli urti. Questo è quello che ci aspettavamo dallo smartphone rugged nel 2023. Il bordo laterale invece è realizzato in metallo.

Nonostante questa suo essere tozzo e robusto, Blackview BV9200 ha un corpo sottile di soli 13,6 mm. Ciò si traduce anche in un peso di soli 310 grammi. Sai, questo smartphone sembra ancora più gaming di un telefono rugged.

A completare la dotazione fisica troviamo un lettore di impronte digitali sul bordo laterale sopra il tasto di accensione e spegnimento), oltre a un pulsante personalizzabile, uno slot per doppia SIM e uno slot dedicato per microSD e gancio per cordino.

Specifiche tecniche

Blackview BV9200 è dotato di tutte le imbottiture per smartphone e robustezza di livello militare. C’è un suono straordinario di Harman Audio EFX, un display IPS da 6,6 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento intelligente di 120 Hz e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 66 W con ricarica wireless da 30 W. Inoltre, il nuovo telefono Blackview ha 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e protezione Corning Gorilla Glass.

In termini di prestazioni, ci troviamo di fronte a un medio gamma con il SoC MediaTek Helio G96.

C’è una fotocamera principale Samsung da 50 MP con ultrawide da 120° e un obiettivo ultra-macro da 1 cm.

Blackview BV9200 Processor: Helio G96 RAM: 8GB+6GB (Virtual RAM) Storage: 256GB. Up to 1TB microSD Expandable Storage Display: 6.6-inch 120Hz FHD+ IPS 2.4K, 400PPI, Corning Gorilla Glass 5 protection Camera: Samsung 50MP main, 120-degree Ultrawide, 1cm Macro, 16MP front selfie camera Battery: 5000mAh, 66W Fast Charging, 30W Wireless Charging Military Grade: Military Grade 810H, IP68, IP69K certification Operating System: Doke OS 3.1 based on Android 12 Network: Dual 4G Global LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66

LTE-TDD: B34/38/39/40/41

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 (with RXD)

CDMA?BC0/BC1/BC10?with RXD?

GSM: 850/900/1800/1900 Others: Dual Smart PA Speakers, Sound by Harman EFX, OTG, NFC, GPS, Fingerprint Sensor, Shortcut Side Button (customizable) Weight: 310 grams,

Prezzi e disponibilità

Blackview BV9200 è disponibile all’acquisto da stamattina con un prezzo promozionale di soli $199,99 (in calo da $ 399,99) fino al 13 gennaio, ovvero con il 50% di sconto!