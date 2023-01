Google Maps su Wear OS 3 offre la navigazione turn-by-turn senza smartphone

È passato poco più di un anno dal lancio di Wear OS 3 sul Galaxy Watch 4 di Samsung. Da allora, abbiamo visto arrivare sul mercato numerosi smartwatch Wear OS 3, in particolare il Pixel Watch di Google. Mentre Wear OS 3 ha visto una serie di miglioramenti dal suo lancio con una varietà di aggiornamenti, forse il suo più significativo è ora arrivato, consentendo agli utenti di ricevere la navigazione turn-by-turn in Google Maps senza l’uso di uno smartphone connesso.

Google ha condiviso la notizia dell’aggiornamento attraverso la sua pagina di supporto del sistema operativo Wear OS, segnalando agli utenti che in futuro sarebbero stati in grado di utilizzare la navigazione turn-by-turn in Google Maps sui loro smartwatch compatibili senza la necessità di uno smartphone collegato.

Ora, anche se sembra eccitante e conveniente, non ti libera completamente da una connessione wireless. Agli utenti che vorranno usufruire di questa funzione sarà invece richiesto di utilizzare uno smartwatch con connessione LTE. Ciò significa che ci sono solo una manciata di prodotti Wear OS 3 che attualmente supportano questa funzione, con alcune delle opzioni più popolari come Pixel Watch o Galaxy Watch 5 con LTE, possono usufruire della navigazione Google Maps in libertà.

Se vuoi provare, accedi all’app Google Maps sul tuo smartwatch compatibile e puoi cercare le posizioni di navigazione utilizzando il display o ottenere indicazioni stradali utilizzando il comando “Hey Google”. Per la maggior parte, questa dovrebbe essere un’eccellente aggiunta all’esperienza dell’utente.

L’annuncio arriva in un momento perfetto, considerando che il CES 2023 è in corso e la società ha anche annunciato modifiche ad Android Auto, con la sua nuova riprogettazione dello schermo diviso, insieme alle modifiche in arrivo per il lettore multimediale Android 13 che supporterà Spotify Connect nel prossimo futuro.

