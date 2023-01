Samsung Galaxy S23, presentazione attesa per il 1° febbraio

Samsung potrebbe aver inavvertitamente confermato che svelerà i suoi prossimi telefoni di punta Galaxy S23 all’inizio del prossimo mese. Secondo 9to5Google, il sito Web colombiano dell’azienda ha pubblicato una pagina che rivela che il suo prossimo evento Galaxy Unpacked è previsto per il 1° febbraio 2023.

“I momenti epici si stanno avvicinando”, si legge, sulla base dello screenshot della pagina della pubblicazione, che ora non è più visualizzabile sul sito web. Sebbene l’annuncio non dica esplicitamente che l’evento introdurrà ufficialmente il Galaxy S23, mostra la configurazione a tripla fotocamera prevista per la serie di punta.

Come osserva la pubblicazione, le foglie e i fiori nei bordi del teaser riflettono i colori dei render trapelati che sembravano mostrare le unità Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Ultra in verde e lilla. Rapporti precedenti suggerivano anche che vedremo i telefoni in arrivo nella prima settimana di febbraio in occasione di un evento Unpacked, che probabilmente si svolgerà a San Francisco.

Inoltre, un Unpacked di inizio febbraio per la serie di punta è coerente con le precedenti presentazioni: per la serie Galaxy S22, Samsung ha tenuto un evento il 9 febbraio 2022.

Samsung Galaxy S23, cambiamento drastico nel SoC

Secondo quanto riferito, Samsung sta abbandonando i suoi chip Exynos e utilizzando il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm per alimentare tutte le unità Galaxy S23 vendute in tutto il mondo. Non solo questo, userà delle speciali versioni ancora più potenti.

Il colosso tecnologico coreano in genere equipaggia le sue versioni asiatiche ed europee con chipset Exynos, mentre le unità vendute negli Stati Uniti sono dotate di processori Qualcomm. Ma un accordo pluriennale hanno spinto all’uso esclusivo di chip Snapdragon, con il team di sviluppo Exynos che è stato rinnovato per progetti futuri.

Altri rapporti hanno suggerito che il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà una fotocamera principale da 200 megapixel, mentre i modelli base S23 e Galaxy S23 Plus saranno dotati di un sensore principale da 50 megapixel. Se la pagina di Unpacked trapelata è accurata, non dovremo aspettare molto per saperlo con certezza.

