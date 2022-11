Samsung produrrà i chip Snapdragon 8 Gen 2 “potenziati” che equipaggeranno i Galaxy S23

Secondo quanto riferito, Samsung utilizzerà un chipset Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato per alimentare la prossima serie Galaxy S23. Invece di limitare la velocità di clock del core Cortex X-3 Prime ad altissime prestazioni a 3,2 GHz, si dice che la versione che si troverà sotto il cofano di tutte le unità Galaxy S23 abbia un Cortex X-3 con clock fino a 3,32 GHz (il resto delle specifiche le trovate qui). Ma per Samsung intesa come conglomerato questo potrebbe essere solo uno dei vantaggi dell’accordo con Qualcomm.

Mentre TSMC produrrà la variante normale dello Snapdragon 8 Gen 2 destinato ai vari OEM come Vivo, Xiaomi e OnePlus, sembra che Samsung Foundry produrrà la versione overcloccata pensata per i propri smartphone di punta del 2023. Un tweet del leaker RGcloudS afferma che esistono due versioni del chipset. La versione AB è realizzata da Samsung utilizzando il suo processo LPE a 4 nm, mentre la variante AC viene prodotta utilizzando il nodo di processo N4P di TSMC.

2 version of snapdragon

Standard sm8550 ab Custom program

( like cortex x ) sm8550ac It's designed for devices with unique capabilities For sensors with built-in DRAM, unlocking feature beyond spec

8k@60, etc For display, sony might use it for native 4k@120

Total 300hz ⬇️ — RGcloudS (@RGcloudS) November 16, 2022

Se così fosse, Samsung si assicurerebbe non solo il miglior chip presente sul mercato nel 2023 (stavolta non solo per i modelli americani e giapponesi ma anche per i modelli europei) ma anche un cospicuo ordine di produzione per la propria fonderia. Insomma, quello che in inglese chiamano “win-win-win”, con Qualcomm, Samsung e Samsung Foundry che ottengono quello che vogliono.

TSMC e Samsung Foundry sono i primi due produttori mondiali di chip (in quest’ordine), per cui dirottare decine di milioni di Snapdragon 8 Gen 2 dal colosso di Taiwan a Samsung Foundry aiuterà anche a riequilibrare le quote di mercato.

La serie Samsung Galaxy S23 include il Galaxy S23, il Galaxy S23+ e il top di gamma Galaxy S23 Ultra. Il trio dovrebbe essere presentato a gennaio o febbraio durante il prossimo evento Samsung Unpacked.

VIA