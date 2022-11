I Google Pixel possono mostrare i timer dei Nest Hub

Grazie all’ecosistema interconnesso di Google, il widget At a Glance ora può anche mostrare il timer che hai impostato su Nest Hub della tua cucina direttamente sulla schermata iniziale del tuo telefono Google Pixel.

I Google Pixel fanno molte cose meglio di alcune degli altri top di gamma Android. Ma solo alcune funzionalità esclusive Pixel possono eguagliare la praticità dell’elegante widget At a Glance. Questo piccolo widget della schermata iniziale può mostrare chi c’è alla tua porta, lo stato del tuo volo imminente, le consegne degli ordini e molto altro.

Con questa nuova aggiunta, non devi stare attento al timer che hai impostato per un arrosto di tacchino perfetto: d’ora in poi il widget At a Glance sincronizzerà qualsiasi timer impostato su uno smart speaker Nest connesso e ti mostrerà lo stato sul tuo telefono Google Pixel.

Il widget visualizzerà il tempo rimanente insieme al nome dello speaker su cui è stato impostato per una facile identificazione, come mostrato nello screenshot qui sotto. Quando il timer si spegne, vedrai una notifica che ti consente di interrompere il timer da remoto o di estenderlo di un altro minuto.

Una nuova opzione chiamata Cross Device Timer nelle impostazioni di At a Glance abilita questa pratica funzione del timer.

Mentre i telefoni della serie Pixel 7 potrebbero essere i primi a ricevere il nuovo timer cross-device, non c’è motivo per cui altri telefoni Pixel debbano essere lasciati indietro (o, se per questo anche gli smartphone con Custom ROM che fingono di essere dei Pixel).

VIA