Se cerchi un’ottima promozione per il tuo smartphone devi approfittare del Cyber Monday

Probabilmente non tutti sanno che se si vuole acquistare qualcosa che riguarda l’elettronica, comprese le promozioni telefoniche, il momento migliore rispetto al Black Friday è il Cyber Monday. E per celebrare questa occasione Vodafone permette di attivare uno dei piani tariffari di Vodafone Business a un prezzo speciale.

In cosa consiste la promozione di Vodafone

Se hai una partita IVA con il Cyber Monday Vodafone puoi approfittare di prezzi più convenienti che mai. Tante diverse promozioni che permettono di risparmiare 5 euro al mese rispetto ai prezzi di listino sui piani tariffari di rete mobile e sulle offerte dati per tablet e chiavette. Le promozioni, però, sono anche sui piani di telefonia fissa: il risparmio è di 7 euro.

Ma non è finita qui. Se desideri cambiare il tuo piano tariffario mobile, infatti, puoi usufruire dell’offerta Mobile Smart a 15 euro al mese nei quali sono compresi 50 GB di traffico mensili, chiamate e SMS illimitati verso i numeri nazionali e 500 minuti per chiamare all’estero. Se invece hai bisogno di più giga, a tua disposizione c’è il piano Mobile Comfort, un interessante pacchetto che include 100 GB mensili e anche 1000 minuti per chiamare all’estero. Il prezzo? Soli 20 euro al mese.

Gli altri benefici attivando una promozione Vodafone

Per coloro che decideranno di approfittare di questa occasione per attivare uno dei piani di telefonia mobile, ci sarà anche 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud YourDrive by BabylonCloud e anche l’accesso al servizio di assistenza Prima Classe. Nell’eventualità in cui voleste cambiare smartphone, a vostra disposizione c’è anche l’offerta Vodafone Business che include la tariffa Mobile Comfort e il Samsung Galaxy Z Fold4 5G.

E proprio in occasione del Cyber Monday potrete avere la tariffa mobile e lo smartphone pieghevole Samsung a prezzo scontato: un anticipo di 150 euro e il resto con rate mensili di soli 35 euro al mese. Tanti sconti anche per chi ha bisogno di una tariffa per la telefonia fissa: il piano Fissa Smart a 23 euro al mese, o il piano Fissa Comfort a 28 euro al mese. Entrambi includono dati illimitati, una internet key che offre una rete mobile di backup in caso di malfunzionamenti della rete fissa e 1 TB di spazio di archiviazione sulla piattaforma YourCloud by BabylonCloud.

Poi ancora il piano di rete fissa in versione Comfort offre anche minuti illimitati verso i numeri di rete fissa e mobile in Italia e il servizio di assistenza Sempre Serviti Plus. Con le offerte solo dati in versione Smart e Comfort si possono avere rispettivamente 50 GB o 150 GB da poter usare per navigare su PC, tablet o altri dispositivi mobili.

Inoltre, è possibile attivare il piano Dati Smart a 10 euro al mese e il piano Dati Comfort a 15 euro al mese. L’offerta è ideale per i professionisti che hanno bisogno di una rete veloce e affidabile per poter navigare fuori casa o fuori dall’ufficio. Infatti, grazie alla disponibilità dello spazio di archiviazione offerto da BabylonCloud e del servizio di assistenza Prima Classe si può riuscire a lavorare comodamente anche in mobilità.