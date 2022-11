Elon Musk e Tesla potrebbero produrre uno smartphone

Le voci su un telefono Tesla persistono da tempo, ma questo è tutto. Tuttavia, per la prima volta, Elon Musk ha ammesso su Twitter che prenderebbe in considerazione la possibilità di creare, attraverso Tesla, uno smartphone concorrente per i dispositivi Apple e Android se le società agissero contro la sua piattaforma di social media Twitter.

Musk ha apportato alcune modifiche controverse da quando è andato a buon fine il suo accordo per l’acquisto di Twitter, portando alcuni inserzionisti a vedere la piattaforma come un luogo ad alto rischio da promuovere. Più di recente, ha condiviso i suoi piani per condurre un’amnistia di massa per gli account sospesi a seguito del risultato di un sondaggio su Twitter.

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Ha condotto un sondaggio simile tra i suoi seguaci prima di confermare che la piattaforma avrebbe reintegrato l’ex presidente Donald Trump.

È possibile che la posizione “assolutista della libertà di parola” di Musk possa indurre Twitter a violare le rispettive linee guida sui mercati delle app. Questa strategia caotica per l’esecuzione della piattaforma ha portato alcuni a chiedersi se Apple o Google sospenderebbero Twitter dai rispettivi app store.

Non vi è alcun segno che i giganti della telefonia mobile abbiano effettivamente considerato di fare questa mossa, ma ciò non ha impedito a Elon Musk di rispondere a un tweet e affermare che, se non ci fosse altra scelta, realizzerebbe il proprio smartphone.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Anche questa non è la prima volta che parla negativamente delle società, avendo precedentemente lamentato le loro commissioni elevate.

App store fees are obviously too high due to the iOS/Android duopoly. It is a hidden 30% tax on the Internet. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Tesla Pi potrebbe essere lo smartphone di Elon Musk

Un “telefono Tesla Pi” è stato a lungo una voce vaga e priva di fondamento, ma sembra che l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk possa essere la cosa che spingerà finalmente il fondatore oltre il limite e lo porterà a creare un dispositivo mobile.

Non è così inverosimile. Tesla ha la propria tecnologia di chip, stack software con giochi e app e oltre un milione di clienti che eseguono un sistema operativo Linux per tablet con un’interfaccia utente molto moderna.

Naturalmente, il dispositivo è solo un accenno di un’idea oggi ed è improbabile che venga realizzato. Anche se Apple e Google intraprendessero un’azione simultanea e decisiva contro Twitter come piattaforma, il gigante dei social media potrebbe comunque rilasciare un APK che gli utenti possano scaricare su Android al di fuori del Google Play Store. È un po’ più complicato installare app non App Store su iOS.

E chissà, Elon Musk potrebbe creare un enorme hype su questo progetto proprio come Carl Pei ha fatto per il suo Nothing Phone (1) e i suoi auricolari Nothing Ear.

