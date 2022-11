Ubuntu Touch OTA-24 ufficiale | Novità e download

La UBports Foundation ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento software OTA-24 per il suo sistema operativo mobile Ubuntu Touch per i dispositivi supportati.

Ubuntu Touch OTA-24 è qui quasi cinque mesi dopo Ubuntu Touch OTA-23 e, sebbene sia ancora basato sui repository upstream di Ubuntu 16.04 Xenial Xerus (l’ultima versione è la 22.10), introduce ulteriori miglioramenti per aumentare la stabilità e l’affidabilità complessive del sistema operativo mobile.

I punti salienti di questa versione includono il supporto iniziale per le gesture di sistema con doppio tocco per riattivare lo schermo, miglioramenti allo sblocco delle impronte digitali consentendo più tempo di backoff tra i tentativi di lettura, nonché il supporto per i pulsanti multimediali sugli auricolari per la maggior parte dei dispositivi Ubuntu Phone.

Inoltre, l’aggiornamento Ubuntu Touch OTA-24 aggiunge il supporto per la gestione dello schema URL sms:// per aprire correttamente l’app Messaggi, aggiunge il supporto Full HD 1080p all’implementazione Aethercast, migliora il supporto SMS e MMS e aggiunge varie modifiche alle prestazioni a la piattaforma Mir-Android.

In questa versione sono stati risolti anche vari bug. Ad esempio, la desincronizzazione A/V durante la registrazione video è stata corretta per i dispositivi Google Pixel 3a, le prestazioni di sfocatura interattiva del drawer delle app sono state migliorate, sono stati risolti i problemi di blocco dell’app Reset Launcher e di messaggistica, è stato corretto anche il Bluetooth su Volla Phone ed è ora possibile imposta le immagini ruotate acquisite con la fotocamera del tuo dispositivo come sfondi del desktop.

L’aggiornamento Ubuntu Touch OTA-24 è ora disponibile per tutti i dispositivi Ubuntu Phone supportati:

Asus Zenfone Max Pro M1

BQ E4.5 Ubuntu Edition

BQ E5 HD Ubuntu Edition

BQ M10 (F)HD Ubuntu Edition

BQ U Plus

Cosmo Communicator

F(x)tec Pro1

Fairphone 2

Fairphone 3

Google Pixel 2 e 2 XL

Google Pixel 3a e 3a XL

Nexus 6P

Nexus 4

Nexus 5

Meizu MX4 Ubuntu Edition

Meizu Pro 5 Ubuntu Edition

Nexus 7 2013 (modelli Wi-Fi e LTE)

OnePlus One

OnePlus 2

OnePlus 3 e 3T

Oneplus 5 e 5T e OnePlus 6 e 6T.

Samsung Galaxy Note 4 (910F, 910P, 910T)

Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301I)

Sony Xperia X

Sony Xperia X Compact

Sony Xperia X Performance

Sony Xperia XZ

Sony Xperia Z4 Tablet (solo LTE o Wi-fi)

Vollaphone e Vollaphone X

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi MIX 3

Poco F1

Poco M2 Pro

Redmi 3s/3x/3sp (land)

Redmi 4X

Redmi 7

Redmi Note 7 e 7 Pro

Redmi 9 e 9 Prime

Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max e 9S

