Samsung Galaxy S23 Ultra avrà il display AMOLED più luminoso di sempre

Una nuova indiscrezione è stata diffusa dal leaker RGcloudS, affermando che il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe avere il display AMOLED più luminoso tra gli smartphone sul mercato, battendo l’iPhone 14 Pro Max.

Il tweet rivela che il Samsung Galaxy S23 Ultra, il modello top di gamma 2023 dell’azienda, avrà una luminosità massima di 2150 nit rispetto ai 1750 del Galaxy S22 Ultra. Il tweet sostiene inoltre che “i numeri potrebbero essere diversi al momento del lancio, a causa di ulteriori aggiustamenti“.

S23u max brightness,

up to 2150 nits "Numbers might be different at launch, due to further adjustments Min 2100

Max 2200+ Pwz dimming still lose against Q9 ( slightly ) below 2k — RGcloudS (@RGcloudS) November 23, 2022

In particolare, Samsung potrebbe aumentare la luminosità massima a 2200 nit o superiore con una luminosità di picco minima di 2100 nit. In ogni caso, questo renderebbe il Galaxy S23 Ultra lo smartphone con lo schermo più luminoso al mondo, superando il picco di 2000 nits disponibile con l’iPhone 14 Pro Max (che si vede in piena luce esterna).

Parlando ancora del display, lo schermo curvo QHD+ Dynamic AMOLED da 6,8 pollici del Samsung Galaxy S23 Ultra presenterà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il che significa che il display aggiorna quello che mostra sullo schermo 120 volte al secondo. Di conseguenza, lo scorrimento è fluido come la seta.

Cos’altro possiamo dirvi del Galaxy S23 Ultra? Sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2 prodotto a 4 nm e abbinato con 12 GB di memoria e fino a 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

La configurazione quad-camera sul retro includerà una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e zoom spaziale 30x e una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x e zoom digitale 100x.

C’è una fotocamera frontale da 32 MP per selfie e chat video, una batteria da 5000 mAh manterrà le luci accese e ci sarà il supporto per la ricarica rapida da 25 W. La ricarica wireless avverrà a 15W.

Previsto per essere svelato a gennaio o febbraio, il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà preinstallato con Android 13 e One UI 5.1 (in attesa della OneUI 6). Grazie allo schermo eccezionalmente luminoso pensato per il Galaxy S23 Ultra, questo telefono ha un futuro così luminoso che gli utenti potrebbero dover indossare occhiali da sole.

