Samsung Galaxy S22, in rilascio l’aggiornamento stabile alla OneUI 5

Gli utenti possessori di uno smartphone Samsung Galaxy potrebbero ricordare la promessa dell’azienda di portare la One UI 5 e Android 13 sulla linea S22 in ottobre. Il colosso coreano sembra onorare tale promessa, con l’aggiornamento che sta venendo rilasciato ufficialmente nei modelli S22 Ultra in Italia.

Il pacchetto in questione ha una versione firmware S908BXXU2BVJA, pesa 2854,03 MB e include le ultime patch di sicurezza di ottobre 2022. Considerando il peso, consigliamo di scaricarlo solo attraverso una connessione WiFi con piano dati illimitato.

Questa è solo la ciliegina sulla torta proverbiale però, dal momento che, come puoi immaginare, il log delle modifiche per questo particolare aggiornamento è estremamente lungo.

Le caratteristiche principali sono:

Nuove icone Nuovo pop-up di chiamata e nuovo layout di notifica

Nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (schermata di blocco, sfondi, nuovo layout per i widget)

Ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzati, dispositivi connessi)

Modalità routine ottimizzata

Nuova modalità Sonno

Ottimizzazione della privacy e della sicurezza

Ora per le notizie ancora migliori: seppur meno pronunciate, ci sono segnalazioni che l’aggiornamento stabile alla OneUI 5 e Android 13 sono già disponibili per la famiglia intera degli smartphone Samsung Galaxy S22.

A proposito, fonti del settore affermano che Samsung rilascerà anche OneUI 5.0 per Z Fold4, Z Flip4 e la famiglia Galaxy S21 entro la fine del 2022. Insieme a Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, all’appello probabilmente ci sarà anche il Galaxy A53.

