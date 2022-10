I backup di Wear OS coprono watch face ed impostazioni

Come sui telefoni, molte funzionalità di Wear OS vengono fornite tramite i Google Play Services e l’ultima versione rivela cosa copriranno i backup sugli smartwatch.

Google ha lavorato sui backup di Wear OS negli ultimi mesi, ma la versione 22.42.12 dei Play Services fornisce uno sguardo più chiaro a ciò che tratterà: “Dati app”, “Impostazioni dispositivo” e “Watch Faces e Tiles”.

Il modo in cui personalizzi un quadrante in termini di stile, colore e complicazione può essere meticoloso come la richiesta di un’icona dell’app sulla schermata iniziale del tuo telefono. Lo stesso si può dire con l’ordine dei riquadri Wear OS quando si scorre a sinistra e a destra. I dati delle app dovrebbero essere utili se sei un grande utente di smartwatch di terze parti, mentre “Le impostazioni del dispositivo includono password e autorizzazioni Wi-Fi“. Questa opzione dovrebbe non applicarsi a tutti gli smartwatch, dal momento che la connettività WiFi è presente in tutti come specifica necessaria per poter utilizzare il sistema operativo sviluppato da Google (senza la quale non si avrebbe accesso nemmeno al Play Store).

I backup di Wear OS sono attivabili e si verificano automaticamente “quando [un orologio] è acceso e connesso all’alimentazione e al Wi-Fi“. Puoi gestire dall’app Impostazioni al polso o dall’app complementare sul tuo telefono. Lo spazio di archiviazione di Google One verrà utilizzato per i backup di Wear OS.

Le novità di Google Wallet su Wear OS

Oltre ai backup, la nuova versione di Play Services svela novità anche legati a Wallet. Quando Google Wallet for Wear è stato lanciato a luglio, la società ha iniziato con la funzionalità tap-to-pay e ha affermato che sono in arrivo altre funzionalità. Play Services 22.42.12 suggerisce che l’app Google Wallet, come l’app del telefono, riceverà avvisi sui biglietti di eventi, mezzi pubblici e voli.

