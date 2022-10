3 modi per disinstallare un’app su Android

Gli smartphone moderni (e anche i tablet) sono utili fintanto che anche le applicazioni che vi installiamo lo sono. Ciò tuttavia non è sempre il caso, motivo per cui abbiamo pensato di proporti una guida passo passo con 3 metodi su come disinstallare un’app su Android.

Dal momento che ogni smartphone ha un’interfaccia utente diversa, gli screenshot che vedi qui potrebbero non essere gli stessi che vedrai sul tuo telefono. Per quanto riguarda la procedura però, è la stessa per tutti i tipi di smartphone Android.

Disinstallare un’app su Android | Guida

Direttamente dalla home screen

Il primo metodo per disinstallare un’app su Android è anche il più semplice, visto che non necessita altro che una pressione prolungata sull’icona dell’app che si vuole cancellare e la selezione dell’opzione per disinstallarla (in base allo smartphone questa può essere chiamata disinstalla, cancella o elimina).

Dalle Impostazioni

Un altro sistema è quello di recarsi nelle Impostazioni dello smartphone (attraverso l’icona a forma di ingranaggio presente nella tendina delle notifiche). Una volta entrato nelle Impostazioni, devi:

Individuare e toccare l’opzione “App”

Selezionare “Gestione App”

Individuare e toccare sull’applicazione che vuoi disinstallare dallo smartphone

Toccare su “Disinstalla App”

Dal Google Play Store

L’ultimo metodo che ti mostriamo coinvolge il Google Play Store. In questo caso, devi semplicemente

Aprire l’app del Google Play Store

Toccare l’immagine del profilo in alto a destra

Toccare su “Gestisci app e dispositivo”

Passare nel menu “Gestisci”

Selezionare le app che si vogliono disinstallare e poi toccare sull’icona del cestino in alto a destra

Dare conferma per la cancellazione dell’app

Con ognuno di questi metodi ottiene lo stesso risultato: l’applicazione viene disinstallata e tutti i dati ad essa correlati vengono cancellati.

Facciamo presente però che le applicazioni di sistema, ovvero quelle proprietarie del produttore dello smartphone già pre-installate non possono essere disinstallate. In tal caso è necessario avere i permessi di root.