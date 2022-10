Google Pixel Watch, sbloccare il bootloader è semplice ma non troppo pratico

Rimaniamo in ambito modding e, dopo avervi parlato di come è stato possibile ottenere i permessi di root su Spotiofy Car Thing, volgiamo la nostra attenzione al Google Pixel Watch e su quanto semplice ma poco pratico sia sbloccarne il bootloader.

Se stai cercando un modo per caricare Custom ROM sul tuo Pixel Watch da 350 euro per qualche ragione, sei fortunato che il primo passo è stato già fatto. Qualcun altro ti ha aperto la strada per farlo e, fidati di noi, è piuttosto brutto.

La maggior parte degli orologi Wear OS può attivare i comandi ADB tramite Wi-Fi ma richiedono una connessione cablata quando si vuole fare qualcosa di privilegiato e folle come sbloccare il bootloader. Sfortunatamente, l’unico modo in cui tale connessione è possibile sul Google Pixel Watch è attraverso i quattro POGO PIN presenti sotto uno degli agganci del cinturino che corrispondono perfettamente a quelli incorporati nel pad di ricarica magnetico proprietario.

also for anyone else attempting to bodge an unlock for fun (the 5V line isn't strictly necessary) pic.twitter.com/NiKgSYrHH2 — Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) October 20, 2022

Il fatto è che non hai bisogno di tutti quei pin per l’alimentazione: se non sei a conoscenza, quei pin corrispondono in realtà in modo simile al pin-out di una porta USB completa, con un pin che fornisce alimentazione a 5 V, due per la gestione dei dati in entrata e in uscita, e l’ultimo per la messa a terra.

Shiny Quagsire su Twitter è stato in grado di tagliare un cavo USB e trovare un modo per collegare il proprio Pixel Watch a un computer collegando i vari fili del cavo con i PIN dello smartwatch. Quel cavo non è un bello spettacolo, ma ehi, avevano detto che è poco pratico.

Ad ogni modo, il nostro MacGyver ha quindi eseguito i soliti passaggi per sbloccare il bootloader proprio come qualsiasi altro dispositivo basato su Android e, nel girop di qualche minuto, ha avuto un Pixel Watch con un bootloader sbloccato.

bootloader is unlocked 🎉 also a pic of my hacked up cable, I'd need something proper if I even wanted to try flashing this thing lmao pic.twitter.com/Fu4dqtdCY7 — Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) October 20, 2022

A questo punto attendiamo che la community del modding si metta in moto per lo sviluppo di custom recovery e custom ROM da installare a bordo del Pixel Watch.

