Google Play Store, via libera ai sistemi di fatturazione di terze parti in tutta la UE

Sia Apple che Google hanno affrontato diversi casi di antitrust nell’Unione Europea e negli Stati Uniti negli ultimi tempi, con entrambe le società che devono affrontare una raffica di multe. Ora Google sta compiendo un primo passo verso la conformità con il Digital Markets Act recentemente approvato in UE (forse anche il secondo è in sviluppo), poiché gli sviluppatori che si rivolgono agli utenti dello Spazio economico europeo (SEE) potranno avvalersi di sistemi di pagamento alternativi al di fuori di Google Play Store.

Questo progetto di apertura è stato testato inizialmente sul finire di marzo con alcuni sviluppatori selezionati, fra cui Spotify. Adesso però sta venendo portato avanti per tutti.

C’è un problema, tuttavia, poiché quegli sviluppatori saranno soggetti a una commissione del 12% sul primo milione di dollari delle loro entrate per un anno, rispetto al 15%. Per gli sviluppatori che guadagnano oltre $ 1 milione di entrate all’anno, la commissione verrà ridotta dal 30% al 27% quando utilizzano i propri servizi di fatturazione.

“A partire da oggi, Google non rimuoverà né rifiuterà gli aggiornamenti delle app non di gioco dagli sviluppatori partecipanti per l’offerta di sistemi di fatturazione alternativi per gli utenti del SEE“, ha scritto la società nel suo annuncio. “Il sistema di fatturazione di Google Play continuerà a essere richiesto per le app e i giochi distribuiti tramite Play a utenti al di fuori del SEE e per i giochi distribuiti agli utenti all’interno del SEE. Prevediamo di espandere le alternative di fatturazione agli sviluppatori di app di gioco per i loro utenti nel SEE, prima della data di entrata in vigore del DMA“.

Ciò significa che gli sviluppatori che distribuiscono le loro app nel Google Play Store in area SEE (che include l’Unione Europea e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) possono utilizzare il proprio sistema di fatturazione anziché quello di Google.

Google avverte che gli sviluppatori che scelgono di utilizzare il proprio sistema di acquisto in-app devono assicurarsi che il sistema soddisfi i requisiti di protezione degli utenti appropriati e sia conforme a PCI-DSS. Ci deve essere anche un sistema di assistenza clienti in atto per quegli utenti.

Google afferma inoltre che l’app deve essere disponibile solo all’interno del SEE e che il sistema di fatturazione alternativo deve essere utilizzato solo nell’app. Ciò significa che per gli sviluppatori che possono guadagnare principalmente dalle regioni SEE ma rendono ancora disponibile la loro app negli Stati Uniti a titolo di esempio, potranno comunque utilizzare solo i servizi di fatturazione di Google Play Store.

La commissione che Google riscuote verrà utilizzata per “investire in Android e Play a vantaggio dell’intero ecosistema”, secondo la società. Google menziona che il 99% degli sviluppatori soggetti a una commissione di servizio si qualifica per una commissione del 15% o inferiore.

Il Digital Markets Act non entrerà in vigore per un bel po’, ma la società si sta preparando per essere conforme non appena entrerà in vigore. Ciò significa anche che gli sviluppatori possono prepararsi per ciò che accadrà e passare a nuove piattaforme di pagamento se lo desiderano.

