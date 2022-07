Paranoid Android in sviluppo per Nothing phone (1)

Dopo mesi di pubblicità e teaser, il Nothing phone (1) è stato presentato ufficialmente la scorsa settimana con il suo stile impressionante e un solido mix di specifiche per il suo prezzo di livello medio. In pochi giorni, questo è stato seguito da Nothing che ha rilasciato i sorgenti del kernel e l’intero albero dei dispositivi, rendendo più facile per gli sviluppatori di terze parti creare ROM personalizzate per il telefono. Sulla scia di ciò, il team di Paranoid Android ha annunciato che la loro Custom ROM arriverà presto sul Nothing phone (1).

Alright, let’s do this!⁰⁰Paranoid Android is coming to the Nothing phone (1).⁰⁰#stayparanoid pic.twitter.com/nqq0lljNzo — Paranoid Android (@paranoidaospa) July 16, 2022

Con le risorse che Nothing ha messo a disposizione, l’esperienza di Paranoid Android sul telefono dovrebbe essere fluida, stabile e priva di bug. Non esiste una data precisa su quando la prima build sarà disponibile, ma dato che il dispositivo è appena stato messo in vendita, potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che la prima build alfha (o beta) di Paranoid Android Sapphire sia disponibile.

Oltre a Paranoid Android, immaginiamo che un team di sviluppo come quello di LineageOS potrebbe anche lavorare su una build per Nothing Phone (1), ma non ci sono ancora stati annunci su quel fronte.

A differenza dei vecchi tempi d’oro delle Custom ROM e del modding, i produttori Android raramente fanno molto per supportare lo sviluppo di ROM di terze parti al giorno d’oggi. OnePlus è stata l’ultima azienda a passare attraverso i movimenti, ma è stato fino a quando Carl Pei era a bordo dell’azienda.

Con Pei ora è al timone delle cose su Nothing, non è del tutto sorprendente che la sua impresa, ad esempio, consenta ai proprietari di sbloccare i bootloader dei loro telefoni senza invalidare la garanzia. È anche un ottimo modo per ottenere il sostegno della comunità, un altro aspetto che interessa all’imprenditore.

Per quanto riguarda OnePlus, ha interrotto il programma di seeding dei dispositivi per sviluppatori e potenzialmente sta violando anche la GPL.

VIA