Se non vedete l’ora del nuovo evento di presentazione hardware di Samsung, sappiate che il nuovo Samsung Galaxy Unpacked 2022 si terrà il 10 agosto.

Samsung è solita organizzare almeno due importanti lanci all’anno: un evento Unpacked per le ultime ammiraglie della serie Galaxy S all’inizio dell’anno e un altro Unpacked intorno ad agosto, una volta pensato per gli smartphone della serie Galaxy Note ma ora previsto solo per il lancio dei nuovi modelli pieghevoli della serie Z.

Qualche settimana fa abbiamo sentito che il prossimo Unpacked di Samsung potrebbe essere programmato per il 10 agosto di quest’anno, e ora sembra sempre più probabile, dopo la fuga di un invito Unpacked. Il leaker Evan Blass ha messo le mani su un primo invito Unpacked, che include la stessa data del 10 agosto che abbiamo visto prima. Anche in assenza di questa ulteriore conferma, questo lasso di tempo di inizio agosto è sembrato molto appropriato per il prossimo Unpacked, poiché il titano dell’elettronica sudcoreano ha tenuto i suoi eventi il ​​5 e l’11 agosto degli ultimi due anni.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL** See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU — Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022

Samsung annuncerà quasi sicuramente Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro all’evento. Le condivisioni dell’invito da parte di Blass presentano un rendering sfocato del Galaxy Z Flip4 che costituisce lo sfondo, presumibilmente perché uno dei suoi tweet più vecchi con l’immagine non censurata del telefono è stato rimosso dopo che Samsung ha segnalato il contenuto per violazione del copyright.

Samsung non ha ancora confermato ufficialmente nulla di tutto ciò, ma se la fuga di notizie è accurata, il 10 agosto è a malapena a 20 giorni di distanza: non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo l’azienda.

VIA