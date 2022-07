YouTube celebra i 10 anni di Gangnam Style con una playlist di tutti i video da oltre 1 miliardo di visualizzazioni

YouTube celebra i 10 anni di Gangnam Style con una playlist contenente tutti i video da oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

Quando il primo video è arrivato su YouTube nel 2005, i suoi fondatori non avrebbero pensato che una clip caricata sul loro sito sarebbe stata in grado di raggiungere 1 miliardo di visualizzazioni. Certo, la maggior parte dei primi contenuti che il sito ha offerto agli spettatori sono stati scorci banali nelle vite personali, ma non ci è voluto molto perché la piattaforma decollasse.

Il primo video a raggiungere un milione di visualizzazioni è stato caricato nell’ottobre 2005 e ci sono voluti solo 10 giorni per farlo. Quando un caricamento ha superato la soglia del miliardo di visualizzazioni sette anni dopo, i siti di notizie di tutto il mondo hanno strombazzato il risultato.

Oggi, a quasi dieci anni dal fatto, YouTube sta suonando il proprio clacson per festeggiare. Da quando la pop star sudcoreana Psy ha battuto le dieci cifre delle visualizzazioni con il suo video musicale “Gangnam Style”, centinaia di altri video hanno seguito l’esempio.

Se ascoltate il ​​clamore di YouTube, potreste essere perdonati se pensate che i video musicali professionali di artisti sostenuti da grosse etichette discografiche stiano guidando il club da miliardi di visualizzazioni perché i veri maestri di questo club ristretto non sono altro che i video per bambini.

Seduto comodamente in cima alle classifiche e staccando Despacito di oltre tre miliardi di visualizzazioni c’è il pernicioso Baby Shark (che è stato anche il primo video a superare i 10 miliardi di visualizzazioni). In effetti, oltre la metà della top-10 è costituita da contenuti destinati ai bambini.

Questo non toglie (troppo) al contributo che gli artisti tradizionali hanno avuto nel guidare la crescita di YouTube: le prime cinque ricerche su YouTube nel 2021 erano tutte legate alla musica. Tuttavia, vale la pena dare un’occhiata alla playlist di video musicali da miliardi di visualizzazioni di YouTube.

C’è tutto ciò che ci si aspetterebbe di vedere in un elenco come questo: da Mark Ronson e Katy Perry a canzoni di cui non avete mai sentito parlare e alcune di cui potreste rimanere sorpresi. E se vi state chiedendo di Psy, beh, la sua carriera musicale sta ancora andando forte con il video musicale del suo singolo di successo più recente, “That That“, che ha registrato oltre 275 milioni di visualizzazioni al momento della stampa.

La playlist legata ai video da 1 miliardo di visualizzazioni la trovate qui di seguito: