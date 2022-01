Baby Shark è il primo video a superare 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube

No, non puoi ancora sfuggire a “Baby Shark”. Billboard riporta che la canzone per bambini così accattivante di Pinkfong è diventata il primo video a raggiungere 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube (lo potete vedere anche senza pubblicità).

E probabilmente nessuno lo prenderà presto: il video “Despacito” di Luis Fonsi, che “Baby Shark” ha superato come il video più popolare nel novembre 2020, ha raggiunto “solo” 7,7 miliardi di visualizzazioni al momento della stesura di questo articolo. L’hook familiare (anche se molto ripetitivo) del brano del 2016 è certamente parte del suo successo, ma è stato anche aiutato dal ritorno alla cultura popolare più e più volte.

Oltre alle cover di celebrità del calibro di James Corden e Bebe Rexha, “Baby Shark” ha anche partecipato a un tour del 2019, una sfida di ballo virale, uno spot in Just Dance 2020 e uno show televisivo su Nickelodeon presentato in anteprima nel 2021. In poche parole, Pinkfong ha mantenuto la traccia sotto i riflettori dove anche canzoni di successo come “Despacito” sono svanite.

È improbabile che l’interesse si calmi nell’immediato futuro. Nickelodeon non solo ha rinnovato il suo spettacolo “Baby Shark”, ma ha promesso un lungometraggio. C’è anche una raccolta NFT se sei determinato a unire due tendenze di Internet.

Potrebbe volerci molto tempo prima che un altro video vada avanti, anche con le megastar del K-pop che aprono regolarmente il terreno in altre aree.

Ad ogni modo, nel caso foste fra le pochissime persone che non avete ancora visto il video o, se nel caso voleste rivederlo ancora una volta (solo una?), qui di seguito vi lasciamo il player di YouTube.

