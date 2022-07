Nothing Phone (1) amico del modding: già disponibili i sorgenti kernel

Indipendentemente dal fatto che Nothing Phone (1) vi interessi o meno, potrebbe esserci un altro motivo per avvicinarsi al progetto. Nothing ha appena rilasciato il suo primo set di sorgenti del kernel per Nothing Phone (1). Insieme al fatto che il ricercatore sulla sicurezza Linuxct ha rivelato che il dispositivo dovrebbe avere il bootloader sbloccabile, sembra che il telefono possa essere molto amico della community del modding.

Il tempismo qui è notevole, dati gli eventi recenti. Il Nothing Phone (1) è stato rilasciato tecnicamente solo martedì 12 luglio e i sorgenti del kernel vengono rilasciati solo tre giorni dopo. Per una piccola prospettiva, sebbene affermi di essere un marchio pro-ROM e pro-sviluppatore, OnePlus ha recentemente rilasciato i suoi sorgenti del kernel in notevole ritardo. Anche se è stato un po’ più rapido, anche i sorgenti del kernel di OnePlus 10 Pro hanno impiegato due settimane per arrivare, e in realtà è abbastanza veloce per alcuni marchi Android.

Non è raro che una versione sorgente richieda anche più tempo. Le aziende sono tenute a farlo perché Android utilizza effettivamente il kernel Linux e i termini di licenza per il kernel Linux impongono alle aziende di rilasciare il proprio codice sorgente quando apportano modifiche ad esso per i propri dispositivi, il che è praticamente necessario affinché le cose funzionino.

Ciò ha l’effetto benefico di rilasciare le modifiche apportate agli sviluppatori, che possono quindi creare i propri progetti come kernel o ROM personalizzati che sarebbero quindi compatibili con il dispositivo.

Secondo XDA Developers, la versione sorgente del kernel qui include anche un albero di dispositivi completo, che non è sempre garantito. Ciò significa essenzialmente che c’è della documentazione aggiuntiva inclusa in questa versione e che offre agli sviluppatori di terze parti maggiori informazioni per compilare e adattare le loro Custom ROM, rendendo potenzialmente il lavoro un po’ più semplice e i risultati un po’ meno difettosi.

L’analista di sicurezza mobile Linuxct ha precedentemente scavato in un’immagine per il telefono e lo sblocco del bootloader sembra un qualcosa di facile.

abl

The Nothing Phone (1) bootloader can be unlocked using standard "fastboot flashing unlock" and "fastboot flashing unlock_critical". "fastboot flashing get_unlock_ability" should display whether the phone's bootloader can be unlocked (standard Android mechanism). pic.twitter.com/NoPCaWkGff — linuxct (@linuxct) July 12, 2022

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per avere uno smartphone “à la Pixel” in termini di familiarità con il modding.

VIA