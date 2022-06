Google potrebbe aprire YouTube a pubblicità fornite da aziende terze

Google consentirà ad altri intermediari di pubblicare pubblicità su YouTube, secondo Reuters. La società attualmente richiede agli inserzionisti di utilizzare il suo Ad Manager per inserire annunci su YouTube, il che ha attirato l’attenzione dei funzionari dell’antitrust dell’Unione Europea.

La Commissione europea ha aperto un’indagine sulla tecnologia pubblicitaria di Google nel 2021 dopo due anni di consultazioni informali. I funzionari Antitrust hanno anche citato le preoccupazioni sulle potenziali restrizioni su come le piattaforme pubblicitarie rivali possono pubblicare annunci su YouTube e sul fatto che gli inserzionisti devono utilizzare i servizi Display & Video 360 e Google Ads.

L’indagine è incentrata sul fatto che Google, una divisione di Alphabet, si sia procurata un vantaggio ingiusto nello spazio pubblicitario digitale limitando i dati degli utenti a cui gli inserzionisti e le piattaforme pubblicitarie rivali possono accedere.

Reuters riferisce che la concessione di Google potrebbe aiutarla a risolvere il caso ed evitare una multa fino al 10% del suo fatturato globale. Alphabet ha generato entrate per 257 miliardi di dollari nel 2021, il che si tradurrebbe in 25,7 miliardi di multa.

Tuttavia, si ritiene che Google dovrà affrontare altre preoccupazioni per risolvere l’indagine. Anche l’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito sta esaminando le pratiche tecnologiche dell’azienda. Negli Stati Uniti, il mese scorso i senatori hanno presentato un disegno di legge con il sostegno bipartisan che interromperebbe l’attività pubblicitaria di Google se diventasse legge.

“Ci siamo impegnati in modo costruttivo con la Commissione europea. Non abbiamo altro da condividere in questa fase“, ha detto un portavoce di Google. “Come per l’iniziativa Privacy Sandbox, ci impegniamo a collaborare con le autorità di regolamentazione e l’industria in generale per ottenere i migliori risultati possibili“.

Allo stesso modo, la UE e il suo Digital Market Act metteranno più di un freno alle entrate del colosso americano nel Vecchio Continente.

VIA