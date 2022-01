8 consigli killer per la creazione di canale YouTube gaming nel 2022

Recentemente, sempre più giocatori stanno creando il proprio canale gaming su YouTube. È una delle cose più divertenti per adolescenti e giovani adulti, con molti giocatori che lo creano anche per mostrare le loro tattiche vincenti.

Creare un nuovo canale YouTube Gaming non è un compito semplice. Richiede molta conoscenza e impegno. A causa del crescente utilizzo di Internet e della pandemia, ci sono molti giocatori, il che significa che sta diventando una nicchia molto competitiva per i creators su YouTube.

Molti creators su YouTube hanno i loro canali di gaming professionali con milioni di follower in tutto il mondo. Alcuni giocatori famosi che dominano la popolarità delle persone includono PewDiePie, DanTDM e Mumbo Jumbo, con milioni di follower che danno loro miliardi di visualizzazioni.

8 consigli per avere un canale gaming su YouTube di successo

Se volete aprire un canale YouTube di gaming professionale, potete seguire i seguenti 8 consigli che vi permetteranno di avere maggiore successo. Di seguito sono riportati otto suggerimenti killer che un creatore deve tenere a mente durante la creazione di un canale di gioco.

Seleziona un gioco

I giocatori non sono limitati a un singolo gioco, possono avere i loro generi preferiti, ma non sono limitati a un gioco. Possono possedere diversi titoli e giocarci bene, ma in generale per un canale di gaming per principianti dovrebbe concentrarsi sulla riproduzione di un solo gioco su YouTube.

Gli Youtuber più popolari considerano questo suggerimento come un saggio consiglio, anche perché ciò aiuta con la strategia dei contenuti che segue l’algoritmo di Youtube. Tuttavia, se un creatore desidera giocare a un gioco diverso, può giocarci una volta al mese o alla settimana nel suo live streaming. Ciò equalizzerà l’interesse e la strategia.

Coinvolgi costantemente

Per guadagnare popolarità sui social media, hai bisogno di coerenza. Inoltre, è chiaro che un creatore vuole aumentare il numero di visualizzazioni per facilitare ulteriori video. Il contenuto, in qualsiasi forma, richiede impegno e programmazione. Stila un programma per aggiornare i follower per informarli regolarmente dei video in arrivo.

Caricando un video alla settimana, guadagni più coinvolgimento. Con l’aiuto dell’algoritmo di YouTube e un piccolo sforzo, un creatore può estendere la portata dei propri contenuti a migliaia di persone. Ma ci vuole tempo per creare, modificare e pubblicare il video entro il limite di tempo. Con l’aiuto di un creatore di video online puoi creare e modificare rapidamente un video per mantenere la coerenza.

Video introduttivo

Per qualsiasi video, il pubblico è fondamentale per aumentare le visualizzazioni. Ma attirare il pubblico a guardare i tuoi contenuti non è un compito semplice. Se il pubblico non guarda i tuoi contenuti, ciò influisce negativamente sull’algoritmo di YouTube. Potresti finire per lottare per ottenere visualizzazioni irrisorie.

Pertanto, assicurati i contenuti di gioco che il pubblico vorrà guardare. Un compito cruciale è creare un’introduzione video attraente. Fallo usando il creatore di video per compilare, elaborare e completare contenuti accattivanti. Un ottimo video introduttivo aumenterà il tempo di visualizzazione. Inoltre, il pubblico potrebbe finire per guardare l’intero video.

Invogliare con titoli e miniature

La maggior parte delle volte, il pubblico può scorrere senza guardare. Fanno clic solo sui video che sembrano interessanti. Pertanto, è necessario aggiungere titoli e miniature allettanti. Questi possono aiutare a suscitare curiosità nelle persone. Inoltre, aiuta il creatore a ottenere le prime posizioni nei risultati di ricerca. Una volta raggiunte le prime ricerche, il pubblico può fare clic sul tuo video. Quindi, vinci metà della battaglia aggiungendo titoli e miniature convincenti.

Effettua ricerche approfondite

Prima di creare un video di gaming, ricerca e impara di più sull’argomento che ti interessa. Il gioco a cui stai giocando potrebbe non essere popolare. Le persone potrebbero non aver bisogno di sapere come giocare a quel titolo. Quindi impegnarsi con tutti gli sforzi potrebbe non portare a nulla. È meglio fare un brainstorming e ricercare le parole chiave del tuo gioco per scoprirne la popolarità.

Unisciti alle community di gioco online

Avere una nuova idea fresca per un video YouTube può essere difficile. Anche se sei un giocatore esperto, potresti non avere idee su come raccogliere l’interesse del canale di gaming. Quindi, unisciti a una community di gioco online. Puoi ottenere aggiornamenti significativi sui giochi in arrivo e una solida idea sui giochi unendoti a una community.

Puoi scoprire le fasi del gioco, le sezioni o le porzioni che piacciono di più alle persone. Notare le domande che i nuovi arrivati ​​hanno su determinati giochi è utile anche per creare contenuti di gioco coinvolgenti e pertinenti. Pertanto, puoi ottenere molte idee per aiutare te stesso e i tuoi colleghi/seguaci.

Conoscere gli argomenti di gioco

I video presenti in “Tendenza” molto spesso diventano virali. La selezione di argomenti di gioco di tendenza può ottenere diverse visualizzazioni e funzionare meglio per i principianti. Se sei un principiante, ricerca e aggiorna te stesso sugli argomenti di gioco di tendenza. Può essere un aspetto della console, un aspetto del gioco. Potrebbe essere il gameplay, la grafica, i nuovi mondi; potrebbe essere molto più del previsto. Puoi creare video basati su vari aspetti di un gioco, interessando vari giocatori e spettatori.

Usa YouTube Shorts

Tutti hanno familiarità con YouTube Shorts. È un’eccellente sezione su YouTube per promuovere il tuo canale e i suoi video. Funziona meglio per un pubblico con una capacità di attenzione limitata.

C’è un’alta possibilità che gli spettatori trovino interessanti i video di YouTube Shorts, guardando poi l’intero video. Potrebbero anche finire per iscriversi al canale. Pertanto, aiuta a ottenere reazioni rapide dal pubblico. Ha anche il potenziale per rendere popolare il tuo canale.

Conclusione

Il gioco online sta diventando una delle attività più interessanti. Molti giocatori guadagnano soldi giocando online. Per quanto facile possa sembrare, ci vogliono abilità e strategie per giocare in modo esperto. Molti nuovi giocatori cercano l’aiuto dei video tutorial di YouTube per imparare a giocare. Pertanto, la necessità di video gameplay è in aumento.

I giocatori professionisti e altri giocatori esperti hanno colto il tutto come un’opportunità. Attualmente, ci sono molti nuovi canali di gioco seguiti dai fan. Il creatore dovrebbe tenere a mente tutti i suggerimenti menzionati in precedenza durante la creazione di un video di gioco.