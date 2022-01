Come trasferire dati fra due smartphone senza Internet

Negli ultimi anni l’accesso alla rete Internet è diventato sempre più frequente, con praticamente tutti gli utenti di smartphone che hanno accesso a una connessione mobile 3G, 4G o 5G o anche a una connessione WiFi. Questo ha trasformato enormemente il modo di condividere un file fra due o più smartphone. Se inizialmente si era soliti utilizzare il Bluetooth o l’infrarosso, adesso passa tutto attraverso la connessione Internet. Per una questione di sicurezza non tutti i dati dovrebbero transitare su Internet ma, fortunatamente, esiste un metodo pratico e semplice come il Bluetooth ma molto più veloce nel trasferire dati fra due smartphone vicini senza passare da Internet: MobileTrans.

MobileTrans è un software che aiuta oltre 500.000 utenti a trasferire, effettuare il backup e ripristinare i dati tra due smartphone senza passare da Internet. “Che tu stia passando a un iPhone o ad un Android, ti aiuta a trasferire tutte le chat recuperando i dati di WhatsApp dal telefono sorgente, quindi importandoli direttamente sul tuo telefono. È facile, sicuro e bastano pochi clic in pochi minuti”.

Nativamente Android, iOS e Windows Phone sono ecosistemi diversi e alcuni dati non possono essere condivisi tra i dispositivi. MobileTrans fa il massimo sforzo per trasferire i dati attraverso il bridge senza intoppi e portando a termine il lavoro in maniera semplice.

Per quanto riguarda le tempistiche, in base alla quantità di dati da trasferire sono necessari da alcuni minuti ad alcune ore. Chiaramente più dati di devono trasferire, maggiore sarà il tempo necessario.

Il lato positivo di MobileTrans è che consente di trasferire fino a 18 tipi di dati, inclusi contatti, foto, messaggi, app, musica, note, video e altro. Inoltre, dal momento che è rivolto non solo a chi possiede smartphone di ultima generazione ma anche a quelli più vecchi, è compatibile con oltre 6000 dispositivi mobili, e funziona sia su Windows che su Mac.

Come usare MobileTrans

Utilizzare questo servizio è talmente semplice che sono necessari appena tre passaggi per iniziare a trasferire i dati:

Apri MobileTrans sul tuo computer e scegli “Trasferimento telefonico” dalla dashboard.

Collega entrambi i telefoni al computer usando il cavo USB. MobileTrans riconoscerà automaticamente i tuoi dispositivi.

Avvia il trasferimento del contenuto. Controlla i dati che desideri trasferire e fai clic su “Avvia” per terminare il processo.

Nel caso foste interessati al software MobileTrans, potete scaricarlo in maniera gratuita su PC Windows e Mac attraverso questo link.