Google anticipa una rivoluzione per il gaming in Android 12

L’I/O è la più grande conferenza per sviluppatori di Google ogni anno e l’evento di quest’anno è stato il luogo in cui abbiamo assistito alla presentazione di Android 12 (oltre che di varie altre cose). Tuttavia, l’I/O non è l’unica conferenza per sviluppatori presentata da Google che condivide le notizie su Android. Lunedì prossimo, il Google for Games Developer Summit 2021 prenderà il via con diversi keynote legati allo sviluppo di Android 12 in ambito gaming.

In vista dell’evento, Google ha pubblicato il programma completo e ha organizzato una premiere su YouTube per ogni keynote. Sebbene il programma e le anteprime di YouTube non rivelino molte informazioni, stuzzicano l’interesse su diverse funzionalità legate al gaming in arrivo su Android 12.

Nella descrizione del video per il keynote “delivery space updates“, Google afferma che “svelerà una funzionalità di trasformazione per i dispositivi Android 12“. A giudicare dal titolo del keynote e dal resto della descrizione, sembra che questa nuova funzionalità migliorerà l’esperienza utente durante il download dei giochi. Non è chiaro dalla descrizione come ciò avverrà, quindi dovremo aspettare fino a lunedì per scoprirlo.

“Gli utenti vogliono iniziare a giocare subito, ma man mano che la qualità del gioco continua a migliorare, le loro dimensioni aumentano, portando a download lunghi e noiosi. Scopri il nostro continuo investimento nel sistema di download e il suo impatto sull’esperienza dell’utente, mentre sveliamo una funzionalità rivoluzionaria per i dispositivi Android 12, annunciamo nuove funzionalità basate su Play Asset Delivery e condividiamo storie di successo dei partner“, si legge nella descrizione.

Un altro keynote fornirà informazioni sulle nuove API “Game Mode” in Android 12. Sembra che Google stia preparando nuove API che consentiranno ai giochi di ottimizzare le proprie impostazioni per massimizzare le prestazioni o ottimizzare il consumo energetico a seconda delle preferenze dell’utente.

“I giocatori vogliono personalizzare la loro esperienza per ottenere il frame rate più elevato o il massimo risparmio di batteria. Android 12 ha introdotto nuove API per i giochi per rispondere alle preferenze dell’utente. Integra e testa il tuo gioco oggi per prepararti ai diversi smartphone presenti sul mercato“, si legge nella descrizione.

Ancora una volta, non abbiamo ulteriori dettagli da condividere su queste nuove API. Tuttavia, è possibile che ciò sia legato alla nuova funzionalità della dashboard di gioco che abbiamo scoperto per la prima volta nelle build di anteprima per sviluppatori di Android 12. È interessante notare che Google menziona “prossimi lanci di telefoni” nella descrizione, il che implica che la funzione potrebbe non essere supportata sui modelli che verranno aggiornati ad Android 12.

