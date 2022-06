Apex Legends Mobile, disponibile l’aggiornamento “Morsa del gelo” | Novità

Gli sviluppatori di EA hanno annunciato il nuovo aggiornamento “Morsa del gelo” per Apex Legends Mobile (lanciato ufficialmente a metà maggio), con il quale vengono introdotti diversi bug fix per quanto riguarda il matchmaking e i bot e anche il nuovo personaggio Loba.

Sul fronte dei bug fix, gli sviluppatori hanno posto molta attenzione ai feedback degli utenti indicando che:

…abbiamo deciso di ritoccare il matchmaking e i sistemi che hanno un impatto sul server. Il nostro obiettivo in Apex Legends Mobile è quello di rendere possibile un’esperienza di gioco altamente competitiva anche su dispositivi mobili. Questo è uno dei punti su cui continueremo a lavorare, facendo particolare attenzione alla bassa latenza (per aiutarvi a giocare con altri utenti che vivono un’esperienza simile sul loro dispositivo) e all’equilibrio del matchmaking. Per quanto riguarda i bot, il team di sviluppo trova che il loro impiego all’interno del gioco abbia una sua utilità. Tuttavia, il nostro principale obiettivo è quello di offrire a tutti voi un’esperienza di gioco competitiva. L’esposizione ai bot dovrebbe diminuire man mano che continuerete a giocare e a raggiungere nuovi livelli di abilità. Terremo d’occhio il matchmaking nel corso delle prossime stagioni. Continuate a inviarci i vostri suggerimenti.

Venendo al nuovo personaggio, Loba,

Quando Loba aveva nove anni, Revenant le uccise i genitori davanti agli occhi. Ormai sola e abbandonata a se stessa, la piccola si ritrovò costretta a rubare per sopravvivere. Tutto cambiò il giorno in cui riuscì a introdursi in una struttura all’apparenza impenetrabile, portando via uno speciale braccialetto. Grazie ad esso ora poteva teletrasportarsi ovunque desiderasse e rubare ogni cosa. Il sogno di una vita agiata era finalmente diventato realtà. Negli Apex Games, Loba è alla ricerca di tesori e vendetta.

Giocate con Loba e sbloccate i suoi vantaggi di avanzamento per rubare la vittoria al nemico. Potete acquistare Loba nel negozio, oppure ottenerla raggiungendo il livello pass battaglia 25. Alcuni dei suoi vantaggi includono la capacità di prelevare del bottino extra dalle casse e persino rubare i banner dei compagni!

Con l’aggiornamento è disponibile anche una nuova arena col controllo termico. Guerriglia d’inverno ha preso il sopravvento a Confini del Mondo. Il regolatore termico si accende e si spegne a intermittenza nel corso delle partite, ricoprendo alcune aree di neve! Entrate subito in gioco per ottenere ricompense glaciali! Quando il regolatore termico è attivo, controllate la minimappa per scoprire la posizione delle capsule del gelo. Raccogliete i diamanti al loro interno o rubateli ai nemici per acquistare oggetti rari nel negozio della stagione!