Apex Legends Mobile disponibile ufficialmente per Android | Download

Sappiamo dall’aprile 2021 che Apex Legends sarebbe arrivato anche in versione mobile, con la data di uscita finalmente rivelata la scorsa settimana. Bene, adesso il gioco è ufficialmente disponibile. Anche se ci è voluto del tempo per arrivare, ora che Apex Legends Mobile è qui, è tempo di vedere esattamente come l’offerta mobile è all’altezza delle controparti per console e PC.

Il trailer di lancio qui sotto offre un rapido assaggio di Apex Legend Mobile in azione e, poiché la versione mobile esiste su una propria base, offre contenuti, eventi e personaggi unici, incluso un nuovo personaggio giocabile chiamato Fade. Ciò significa che non c’è cross-play con console e PC, poiché il multiplayer della versione mobile funziona solo su Android e iOS.

I bot saranno prevalenti per mantenere bassi i tempi di attesa. Finora, l’equilibrio tra bot e giocatori reali sembra ok, soprattutto se si stanno solo imparando le basi, poiché il gioco mobile è complicato quanto il titolo principale su PC e console, con pulsanti su tutto lo schermo, creando un pasticcio di un’interfaccia utente.

Apex Legends non è noto per la sua facilità d’uso. Tra tutti i giochi di battle royale in circolazione, Apex Legends è più per l’hardcore, dove il tempismo preciso e il corretto utilizzo di armi e abilità è un equilibrio difficile da trovare, e su un piccolo schermo con testo minuscolo e controlli touch, le cose sono ancora più complicate e la spaziatura tra i pulsanti è terribile.

Peggio ancora, il gioco mostra che supporta i controller fisici nelle impostazioni, anche se nessuno è riuscito a farne funzionare qualcuno.

Per quanto riguarda la grafica, gli ambienti sembrano a posto con le impostazioni predefinite, anche se si può aumentare il livello di dettaglio fino a ExtremeHD (le opzioni vanno da Smooth, Normal, HD, UltraHD ed ExtremeHD) e si può anche scegliere tra alcune impostazioni di framerate diverse.

Se vorreste dare un’occhiata per prendere una decisione, potete scaricare Apex Legends Mobile gratuitamente tramite il widget Play Store qui di seguito.

