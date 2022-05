Google Pixel 6a costerà 449 euro in Italia

Il Google Pixel 6a è stato finalmente presentato all’ultima edizione della conferenza annuale degli sviluppatori di Google. Lo smartphone è una controparte più economica di Pixel 6 e 6 Pro, nonostante arrivi con lo stesso Tensor SoC fatto in casa da Google e ha caratteristiche quasi simili ai telefoni precedenti con pochi compromessi (uno fra tutti la fotocamera). All’inizio di questa settimana, Google ha annunciato i prezzi statunitensi dell’ultimo Pixel ma ora abbiamo i prezzi per tutti i mercati in cui verrà commercializzato, compreso quello italiano.

Per quanto riguarda il mercato dell’Italia, il Google Pixel 6a avrà un costo di 449 euro. Stranamente, si tratta della conversione 1:1 con il prezzo statunitense di 449 dollari, cosa che non accade quasi mai.

Google ha confermato che Pixel 6a sarà disponibile per il preordine negli Stati Uniti e in Giappone dal 21 luglio. Tuttavia, il gigante della tecnologia deve ancora rivelare le date di vendita per altri paesi. Vale la pena ricordare che Pixel 6a sarà disponibile solo nel colore Charcoal Black per i consumatori di Singapore e Irlanda, mentre gli acquirenti del resto delle regioni possono anche mettere le mani sulle varianti di colore Sage e Chalk.

In termini di specifiche, lo smartphone ha un display da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Viene fornito con protezione in vetro Gorilla Glass di quinta generazione. Il telefono è alimentato dal chip Tensor di Google abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Pixel 6a presenta una configurazione doppia sul retro composta da una fotocamera principale grandangolare Sony IMX363 da 12,2 megapixel (la stessa del Pixel 4) e una fotocamera ultrawide da 12 megapixel. Mentre nella parte anteriore, il dispositivo ha un sensore da 8 MP per selfie e videochiamate. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4.400 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W.