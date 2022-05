La Dama, gioco intramontabile per grandi e piccini, arriva su Android e iOS in una versione rinnovata per il 2022

Il gioco della Dama è senza dubbio uno di quelli maggiormente apprezzati da grandi e piccini. Spesse volte considerata la “versione facile degli scacchi”, è largamente apprezzata per via delle sue regole semplici e della logica necessaria per battere il proprio avversario. La software house GamoVation ha pubblicato una versione rivisitata della Dama per il 2022 sul Play Store di Android e sull’App Store di iOS in versione free-to-play.

Il gioco di cui vi stiamo parlando (tecnicamente si chiama Quick Checkers ma nella versione italiana degli store viene visualizzato semplicemente come Dama) è un gioco tradizionale e affascinante che vi terrà impegnati per tante ore. Grazie agli intuitivi controlli touch, basteranno pochi secondi per diventare dei veri e propri geni della dama. Potete giocare quando volete, dove volete, così da dare prova della vostre abilità e scalare le classifiche on-line di questo avvincente multiplayer.

Seppur il focus sia il gioco online, è possibile comunque giocare anche offline contro gli amici o il computer. Le partite offline hanno 5 livelli di difficoltà, così si potranno affrontare sfide sempre vicine al proprio livello di abilità.

Fra le principali caratteristiche di questo gioco per Dama di GamoVation sono:

Sfida avversari da tutto il mondo nell’entusiasmante modalità 1vs1

Gioca offline contro il computer con 5 livelli di difficoltà

Gioca in multiplayer locale contro i tuoi amici

Il gioco segue le regole della Dama Internazionale: è obbligatorio, quando possibile, mangiare le pedine (ma non all’indietro, a meno che tu non sia Dama). La Dama si muove di un passo alla volta, in avanti o all’indietro.

Grafica spettacolare ed effetti sonori realistici

Aumenta il tuo livello e sblocca tanti luoghi reali. Ti piacerebbe giocare a New York, Parigi, Londra, Amsterdam e Rio de Janeiro?

Tanti avatar e skin-pedine diverse da sbloccare

Sistema di chat in tempo reale

Classifiche dinamiche per sfidare giocatori provenienti da tutto il mondo

Sblocca gli obiettivi per ricevere grandi ricompense

Download gratuito del gioco della Dama

Nel caso foste interessati a provare questa nuova versione del gioco della Dama rivisitata per il 2022, vi basterà cliccare su uno dei seguenti link a seconda del vostro smartphone (Android o iPhone).