Stanchi dei soliti giochi di carte? Provate Mahjong Club

Nonostante la potenza degli smartphone attuali sia tale da permettere tranquillamente di giocare ai titoli RPG 3D di ultima generazione come Fortnite, molti dei giochi più popolari su Android e iOS sono quelli di carte o comunque “statici” e privi di animazione 3D. A questo proposito, ci siamo imbattuti in Mahjong Club, un titolo davvero molto interessante che ci ha permesso di scoprire e appassionarci a uno dei giochi più vecchi del mondo.

Il Mahjong è un gioco da tavolo per quattro giocatori, nato in Cina probabilmente nel XIX secolo, e oggi molto diffuso anche nel resto del mondo. Nella sua versione da solitario, si dispongono le tessere tipiche del gioco a faccia in su, per formare un monte (la tartaruga). Sono possibili diverse configurazioni iniziali, che corrispondono a diversi livelli di difficoltà.

Nello svolgimento del gioco, si eliminano progressivamente le tessere, individuando coppie di tessere identiche, e si ottiene la vittoria se tutte le tessere vengono eliminate. La difficoltà principale sta nel fatto che, a seconda della configurazione, alcune tessere sono nascoste dagli strati superiori, altre sono visibili ma bloccate se si trovano circondate da altre tessere; solo le tessere “libere” possono essere accoppiate.

Le regole del gioco sono abbastanza semplici, cosa che ci ha permesso di addentrarci e appassionarci immediatamente al gioco. In Mahjong Club in particolare, i principali obiettivi sono:

Le tessere vengono mischiate e distribuite sulla tavola. Il numero massimo di tessere è 144.

Il tuo obiettivo è trovare le coppie di tessere uguali

Una volta trovata, la coppia di tessere sarà rimossa dalla tavola

Quando la tavola sarà libera da tutte le tessere avrai superato il livello

Una volta superato un livello, sbloccherai quello successivo

Ti trovi in difficoltà? Usa un aiutino per completare il livello

La miglior esperienza di gioco è sicuramente quella online, ma è possibile giocare anche senza connessione!

Fra le caratteristiche principali del gioco troviamo:

Più di 5000 scenari

Splendidi paesaggi di sfondo

Auto Fit

Scegli il tuo sistema di punteggio:

senza timer, senza ansia

punti combo mahjong

nessun punteggio

Record & statistiche personali

Suoni on/off

Niente Wifi? No problem! Puoi giocare anche offline

Unisciti a un club, gioca & chatta con gli altri

Controlli semplici e intuitivi

Mahjong Club, download gratis su Android e iOS

La software che si occupa dello sviluppo del gioco, Gamovation, lo ha pubblicato in maniera free-to-play sia sul Google Play Store che sull’App Store di iOS. Per chi volesse solamente provare il gioco senza tuttavia scaricarlo, lo può provare online attraverso il sito web ufficiale. Certo è che, se si vuole giocare offline, è necessario scaricare la versione dal Google Play Store o dall’App Store.