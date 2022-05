YouTube Music si aggiorna su Wear OS con una nuova tile dedicata

Potrebbe sembrare pazzesco da considerare ma YouTube Music ha avuto un’app per Wear OS solo dallo scorso autunno, lanciata anni dopo che il servizio ha sostituito Play Music come concorrente dei vari Spotify ed Apple Music. Con il suo ultimo aggiornamento, gli utenti possono accedere ai propri album e brani preferiti direttamente dal proprio polso.

L’ultima versione di YouTube Music include una nuova tile che mette in evidenza tutto ciò che è stato riprodotto di recente dalla libreria. Come con tutte le altre tile di Wear OS, è possibile accedervi semplicemente scorrendo verso destra dal quadrante selezionato una volta che è stato aggiunto alla propria collezione. Toccando l’album o il brano evidenziato, viene avviata immediatamente la riproduzione, mentre selezionando “Sfoglia” si apre direttamente l’app. Se si sta ascoltando qualcosa, si perderà completamente il pulsante “Sfoglia” e il riquadro fungerà da scorciatoia per la pagina “In riproduzione”.

Se si è stufi di dover aprire l’app dal polso, è una comoda scorciatoia per riprendere tutti i brani preferiti. Viene lanciato come parte di YouTube Music v5.06.40 su Wear OS, anche se in molti non lo vedono ancora a bordo dei loro Galaxy Watch4, quindi potrebbe far parte di un aggiornamento lato server. Con un po’ di fortuna, presto sarà diffuso per più utenti.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’app è stata rinnovata di recente nel look sui tablet Android e che, assieme a diverse altre Google Apps, è ora disponibile un programma per il beta testing delle nuove funzioni che vengono aggiunte di volta in volta.

