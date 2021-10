YouTube Music disponibile su tutti gli smartwatch Wear OS

Dopo averne rinnovato l’interesse al Google I/O annunciando l’arrivo dell’applicazione ufficiale per Wear OS e dopo aver stretto una partnership con Samsung per l’arrivo esclusivo sui suoi Galaxy Watch4, Google ha finalmente reso disponibile YouTube Music su tutti gli smartwatch Wear OS. O meglio, sulla maggior parte.

YouTube Music è ora disponibile su qualsiasi smartwatch dotato di Wear OS e con processore Snapdragon Wear 3100, una mossa che dovrebbe rendere il servizio disponibile sulla quasi totalità dei wearable.

Chiaramente l’app viene supportata anche dagli smartwatch dotati del SoC Snapdragon Wear 4100. Sebbene Qualcomm abbia inizialmente rilasciato il suo ultimo processore dedicato agli smartwatch l’anno scorso, solo una manciata di produttori lo ha effettivamente adottato.

Nel frattempo, il modello Wear 3100 è molto più diffuso. I dispositivi Fossil Gen 5, il Misfit Vapor X e il Moto 360 di terza generazione funzionano con il vecchio processore di Qualcomm. Considerando che tutti questi wearable sono disponibili dal 2019, probabilmente hanno una quota di mercato maggiore rispetto, ad esempio, ai modelli Fossil Gen 6 appena lanciati.

Nonostante l’hardware più vecchio, questa app è identica a quella lanciata su Galaxy Watch4 due mesi fa. Se si è abbonati a YouTube Music Premium, è possibile non solo ascoltare in streaming la musica ma anche scaricare tracce, album e playlist direttamente a bordo dello smartwatch per ascoltarle senza essere vincolato allo smartphone e alla sua connessione a Internet.

Allo stesso modo, supporta anche i download intelligenti, così si ha sempre qualcosa di nuovo da ascoltare quando si è in movimento.

Nel caso foste interessati, potete procedere al download dell’app YouTube Music per Wear OS dal Play Store mediante il nostro app box sottostante.

