L’idea degli occhiali AR è stata tentata più e più volte con scarso successo. In una nuova intervista, tuttavia, Meta stuzzica che i suoi prossimi occhiali AR “completi” saranno davvero impressionanti, invocando una reazione simile all’originale Oculus Rift.

Meta persegue da tempo un futuro AR, in particolare attraverso la linea di visori Quest. Ma per chiunque guardi al futuro dell’AR, i visori non sono mai state l’obiettivo finale. Piuttosto, si tratta dell’idea di aumentare la realtà attraverso un semplice paio di occhiali.

Da un po’ di tempo Meta sta lavorando dietro le quinte al “Project Nazare“, un paio di occhiali AR. Inizialmente avevano previsto un rilascio quest’anno, ma alla fine sono stati ritardati a causa del peso e degli ostacoli del software.

In un’intervista con Android Central questa settimana, Caitlin Kalinowski di Meta, responsabile dell’hardware per occhiali AR presso Meta, ha anticipato grandi cose per gli sforzi AR dell’azienda.

Kalinowski afferma che il suo progetto attuale è “un paio completo di occhiali AR“, spiegando che avranno “lo stesso grado di ‘oh mio Dio, WOW!”. Non posso crederci!‘” come l’originale Oculus Rift (Kalinowski in precedenza era a capo dell’hardware VR presso Oculus). Aggiunge che “i clienti saranno in grado di vedere sia i fotoni originali del mondo reale sia la sovrapposizione che effettivamente desideri avere“, il che significa che non si tratterà semplicemente di un altro visore come Meta Quest 3 o Apple Vision Pro. Questi occhiali effettivamente aumenteranno la realtà, invece di ricrearla.

Lei scherza dicendo che “niente ti prepara per l’immersione nel campo visivo elevato” degli occhiali AR di Meta, anche se senza entrare nei dettagli. Android Central sottolinea che ciò sarà probabilmente ottenuto tramite proiettori microOLED, come trapelato in precedenza. Kalinowski ha anche affermato che l’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo enorme nel prodotto finale, poiché la tabella di marcia interna è cambiata per “approfittare di questa rivoluzione dell’intelligenza artificiale”.

Ma, per quanto emozionante possa sembrare, secondo quanto riferito, gli occhiali AR di Meta sono ancora lontani almeno qualche anno dal debutto.

Nel frattempo, Meta ha appena aggiornato i suoi occhiali intelligenti esistenti, i Ray-Ban Meta, con nuove funzionalità AI che sfruttano l’input vocale e della fotocamera.

