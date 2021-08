YouTube Music disponibile finalmente su Wear OS… ma solo su Galaxy Watch4

Nonostante si tratti di due piattaforme sviluppate dalla stessa azienda, fino a ora non c’è stato alcun modo per poter accedere alla propria libreria musicale di YouTube Music a bordo di uno smartwatch con Wear OS. A distanza di anni dall’inizio dello sviluppo (e di qualche mese da quando è stata disattivata, tra l’altro in anticipo sui tempo, l’app di Play Music), Google ha annunciato che YouTube Music è finalmente disponibile su Wear OS. O meglio, è disponibile solamente sui Galaxy Watch4 di Samsung per il momento.

La disponibilità esclusiva sui Galaxy Watch4 fa probabilmente parte dell’accordo di collaborazione che ha portato Samsung a utilizzare Wear OS. O è possibile che l’app sia disponibile solamente sulla nuova versione di Wear OS e i Galaxy Watch4 sono gli unici a utilizzarla al momento.

Ad ogni modo, oltre a poter effettuare lo streaming di tutta la musica presente a catalogo in YouTube Music, gli utenti in possesso di uno smartwatch Wear OS possono anche scaricare la musica per ascoltarla offline e senza alcuna connessione a internet. La musica scaricata può essere riprodotta fino a 30 giorni dopo che il dispositivo è andato offline, richiedendo dopo un semplice ping ai server per confermare che l’account risulta essere ancora abbonato.

Infine, su Wear OS è possibile sfruttare pure la funzione dei download intelligenti che effettua il download proattivo di nuova musica in base a quella che si è ascoltata in precedenza.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che YouTube Music ha veduto un rinnovamento significativo anche sulla piattaforma di Android Auto dove ha ottenuto una nuova interfaccia grafica più in linea con quella presente sugli smartphone (e ora sugli smartwatch).

