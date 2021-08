Qualcomm Snapdragon 898 userà una nuova GPU rivoluzionaria

Mentre il Qualcomm Snapdragon 888 è già un processore molto potente, il suo successore Snapdragon 898 dovrebbe offrire prestazioni ancora migliori, poiché le molte segnalazioni che sono emerse in rete nel corso delle ultime settimane puntano tutte in questa direzione.

Il direttore generale del Mobile Business Group di Lenovo in Cina, Chen Jin, afferma che il Qualcomm Snapdragon 898 avrà una GPU rivoluzionaria. Jin ha condiviso un post su Weibo anticipando il lancio dell’imminente Lenovo Legion 3 Pro (il primo smartphone col nuovo chip), affermando che il dispositivo verrà fornito con “le migliori capacità di ottimizzazione del settore”.

Jin è arrivato al punto di includere il nome in codice del chip, che è SM8450. Il fatto che un dirigente ufficiale di una così grande azienda tecnologica sia andato avanti e abbia ciò pubblicamente non è qualcosa che vediamo spesso. Ciò non lascia dubbi sul fatto che lo Snapdragon 898 offrirà miglioramenti significativi nel reparto grafico.

Si dice che la GPU dello Snapdragon 898 sia l’Adreno 730. A giudicare dal nome, sembra un salto significativo rispetto alla GPU Adreno 660 dello Snapdragon 888.

Oltre a ciò, il Qualcomm Snapdragon 898 sarà composto una CPU octa core Kryo 780 costruiti sull’architettura ARM Cortex V9 di nuova generazione. L’architettura ARMv9 offre maggiore sicurezza, elaborazione vettoriale, machine learning ed elaborazione del segnale digitale, rispetto alla precedente architettura ARMv8.

Secondo XDA Developers, il prossimo processore Snapdragon 898 sarà composto da tre diverse tipologie di core in una configurazione 1 x 3 x 4. Dovrebbero esserci un Cortex-X2, 3x Cortex-A710 e 4x Cortex-A510 ARMv9.

Nel 2022 come non mai la qualità grafica dei chip subirà un balzo molto importante. Si dice che la serie Samsung Galaxy S22 utilizzi il SoC Exynos 2200 con la GPU realizzata in collaborazione con AMD.

