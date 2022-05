Come ascoltare Apple Podcast sugli Amazon Echo

Gli smart speaker e smart display della linea Amazon Echo sono diventati ormai di uso comune nella maggior parte delle case. Nonostante però Amazon lavori duramente per integrare sempre nuove funzioni e migliorare l’assistente vocale Alexa, i due principali utilizzi che le persone ne fanno sono l’impostazione di un timer (tipicamente per i modelli posizionati in cucina) e l’ascolto di musica e podcast in streaming. A questo proposito, abbiamo pensato di spiegarvi come fare per ascoltare Apple Podcast sugli Amazon Echo.

Apple è stata in prima linea nella fornitura di podcast da quando sono diventati una cosa, con un certo numero di clienti di terze parti che utilizzano la libreria Apple Podcasts per l’indicizzazione dei propri spettacoli.

Se avete un Amazon Echo non dovete preoccuparti nulla, in quanto potete ìascoltare i podcast di Apple direttamente dall’altoparlante intelligente. Ecco come farlo.

Apple Podcast su Amazon Echo

Come con Apple Music, c’è il supporto ufficiale per Apple Podcast sulla piattaforma Alexa che alimenta Amazon Echo. A differenza di Apple Music, tuttavia, il supporto non è integrato per impostazione predefinita. Per ottenere l’integrazione con Apple Podcast, bisogna dedicare un minuto alla configurazione.

Ci sono solo due passaggi che devi seguire, però.

Nell’app Alexa dello smartphone, cercare la skill Apple Podcast e abilitala.

Autenticarsi l’abilità con l’Apple ID per collegarla al proprio account Alexa.

Fatto ciò, sarà possibile ascoltare Apple Podcast tramite qualsiasi Amazon Echo collegato con lo stesso account. Ma c’è un passaggio aggiuntivo che dovreste seguire per rendere più conveniente l’ascolto dei podcast.

Una volta abilitato, dovrete specificare “su Apple Podcast” per indirizzare Alexa al servizio giusto. Se invece si imposta Apple Podcasts come piattaforma di podcasting predefinita, non sarà necessario farlo.

Aprire l’app Alexa sullo smartphone.

Toccare Altro.

Aprire Impostazioni.

Toccare l’opzione Musica e podcast.

Toccare Servizi predefiniti e scegliere Apple Podcasts come provider di podcast.

Adesso non ci sarà più bisogno di specificare “su Apple Podcast” quando si chiede ad Alexa di riprodurre un podcast. Vale la pena sottolineare, inoltre, che l’abilità di Apple Podcast è attualmente piuttosto semplice. Si può praticamente riprodurre podcast e il gioco è fatto. Se si chiede uno spettacolo in particolare, verrà riprodotto l’ultimo episodio solo quindi al termine si sposterà in sequenza tra quelli più vecchi. A quanto pare, non è ancora possibile chiedere episodi specifici.

