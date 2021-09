Amazon lancia Echo Show 15, smart display da parete con ALexa

Espandendo ulteriormente la propria lineup di smart display, Amazon ha lanciato ufficialmente il nuovo Echo Show 15. Come potete intuire, questo prodotto ha un display da 15,6 pollici (il più grande di sempre per un dispositivo Echo) con risoluzione 1080p e, vista la sua natura, è stato pensato per essere appeso alla parete, esattamente come un quadro (in verticale o in orizzontale).

Amazon ha pensato questo prodotto per essere un centro multimediale per tutta la famiglia. A questo proposito, oltre a supportare tutti i principali servizi di streaming, è presente una una modalità cornice in grado di trasformare lo smart display in un vero e proprio quadro che mostra foto personali o opere d’arte.

Dal punto di vista smart, Amazon Echo Show 15 è fornito con una nuova funzione di identificazione visiva in grado di riconoscere il viso: ciò permette di mostrare informazioni personalizzate come appuntamenti del calendario, promemoria e note in base a chi sta guardando lo smart display.

Questa nuova funzione, del tutto opzionale e disattivabile, è resa possibile dal processore Neural Edge AZ2 di Amazon, che alimenta molte delle capacità di machine learning e di visione artificiale integrate del dispositivo.

Sul fronte della privacy, il microfono e la fotocamera hanno interruttori di disattivazione elettronica, oltre alla presenza di un otturatore fisico della fotocamera integrato. Inoltre, è possibile sempre visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali di Alexa dal proprio account.

Esattamente come gli altri modelli, l’Amazon Echo Show 15 non è dotato di batteria interna, il che significa che per utilizzarlo bisogna necessariamente collegarlo a una presa elettrica.

L’Echo Show 15 sarà venduto per 249,99 euro (lo stesso del precedente Echo Show 10), anche se per adesso non sappiamo con esattezza quando sarà disponibile. Ad ogni modo, nel caso foste interessati all’acquisto di Amazon Echo Show 15 quando sarà disponibile, vi basterà cliccare su questo link che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata.