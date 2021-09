Samsung Galaxy S21+ e S21 Ultra ora supportano le chiavi digitali per le auto

Attraverso l’ultimo aggiornamento rilasciato per la serie Galaxy S21 di Samsung, oltre a integrare l’ultima patch di sicurezza il changelog riporta l’introduzione del supporto alle chiavi digitali per le auto su Samsung Galaxy S21+ e S21 Ultra.

Una volta aggiornati gli smartphone, gli utenti possono aggiungere una chiave digitale a Samsung Pass, anche se dovremo aspettare per scoprire quali marche e modelli sono attualmente attivi. A gennaio, Audi, BMW, Ford e Genesis erano tra le società inizialmente dichiarate compatibili, ma i modelli specifici non sono stati ancora dettagliati.

Vi starete chiedendo il perché il Galaxy S21 standard non ha ricevuto questo supporto. Ebbene, le chiavi digitali utilizzano una combinazione di NFC e UWB per sbloccare le auto e persino avviare il motore. Il Galaxy S21 non ha a disposizione il chip UWB.

Samsung aveva promesso che le chiavi digitali per le auto sarebbero arrivate ad agosto, con un aggiornamento successivo a quello che avrebbe portato il supporto per le chiavi di casa a luglio, anche se nessuno dei due servizi è stato rilasciato in tempo.

Nel frattempo, a maggio, Google ha annunciato il supporto per le chiavi digitali integrato in Android 12 (insieme con i piani per portare i documenti digitali su Android), con l’intenzione di portarlo sui telefoni Pixel e Samsung questo autunno. Samsung Pass dovrebbe far parte dei piani dell’azienda per questa funzione in futuro.

Anche se la patch di ottobre arriverà sui telefoni internazionali da oggi, questa particolare funzione è limitata alla Corea del Sud per ora, con il firmware che termina con “AUIG” anziché “AUIE”. La chiave digitale dovrebbe arrivare presto sui mercati in Europa negli Stati Uniti anche se non abbiamo alcuna tempistica da fornirvi.

VIA FONTE