Come spostare le chat WhatsApp da Android ad iPhone col metodo ufficiale [GUIDA]

Attraversare il divario mobile tra iPhone e Android è un processo non sempre semplice da realizzare, soprattutto quando si tratta di spostare i dati da una piattaforma all’altra. Da qualche ora però è stato aggiunto un nuovo pezzettino al puzzle, con Meta che ha reso disponibile ufficialmente il trasferimento della cronologia delle chat di WhatsApp da Android ad iPhone.

Nientemeno che Mark Zuckerberg, CEO della società madre di WhatsApp, Meta, ha annunciato sulla sua pagina Facebook che la società ha portato online i trasferimenti di account da Android a iPhone. Nelle FAQ di WhatsApp, viene descritto in dettaglio come funziona il processo di trasferimento.

Gli utenti devono assicurarsi di utilizzare un dispositivo Android 5 Lollipop o successivo con WhatsApp versione 2.22.7.74 e successive e di essere diretti verso un dispositivo con iOS 15.5 o successivo: per gli iPhone attualmente supportati da Apple, probabilmente riceverai un aggiornamento software dopo il primo avvio che ti porterà a quel livello.

Guida al trasferimento delle chat da Android ad iPhone

Apri l’app Passa a iOS sul telefono Android e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sul tuo iPhone comparirà un codice. Quando richiesto, inserisci il codice sul tuo telefono Android.

Tocca Continua e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Seleziona WhatsApp nella schermata Trasferisci dati .

Tocca INIZIA sul telefono Android e aspetta che WhatsApp prepari i dati da esportare. Quando i dati saranno pronti, il tuo account verrà scollegato dal telefono Android.

Tocca AVANTI per tornare all’app Passa a iOS.

Tocca CONTINUA per trasferire i dati dal telefono Android all’iPhone e aspetta che Passa a iOS confermi di aver completato il trasferimento.

Installa l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store.

Apri WhatsApp e accedi con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo.

Tocca Inizia quando ti viene richiesto e attendi il completamento del processo.

Una volta completata l’attivazione del nuovo dispositivo, troverai le tue chat che ti aspettano.

Per quanto riguarda il trasferimento nella direzione opposta, il sistema ufficiale è disponibile da tempo ma purtroppo Meta lo sta limitando a selezionati smartphone Pixel e Galaxy per via di alcuni accordi.