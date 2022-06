Dadish 3 disponibile ufficialmente sul Play Store con 50 livelli inediti

Ad inizio 2021 vi parlammo di Dadish 2, un gioco platform 2D che ci aveva particolarmente impressionato per la sua semplicità e immediatezza. A distanza di circa 18 mesi da allora, ecco che lo sviluppatore Thomas K. Young ha fatto seguito con il rilascio del nuovo Dadish 3.

Visto che i primi due capitoli hanno accumulato oltre 1,5 milioni di installazioni su Android, non sorprende vedere che Dadish 3 è stato lanciato, portando 50 nuovi livelli da esplorare e una sfilza di oggetti da collezione/segreti da scoprire.

Proprio come Dadish 1 e 2, il terzo capitolo offre un gameplay platform simile, pieno di incredibili pixel art. Questa volta, i bambini vegetali sono riusciti a essersi fatti rapire e verranno trasformati in zuppa di ravanelli se non vengono salvati. Quindi, ancora una volta, si partirà in missione per salvare i propri figli con 50 nuovi livelli da esplorare e cinque nuovi boss da battere.

Una nuova colonna sonora è nel mix e ci sono molti nuovi dialoghi pieni di giochi di parole. Proprio come l’iterazione precedente, Dadish 3 è un platform 2D che offre un sacco di fascino e un gameplay divertente. La cosa fantastica è che Dadish 3 è gratuito, con annunci intervallati, oppure si possono pagare 3,49 euro per rimuovere gli annunci se preferisci un’esperienza premium. La scelta è libera, il che è sempre qualcosa di apprezzato e segno di uno sviluppatore di qualità che comprende il suo pubblico.

Dadish 3 è una versione gradita su Android adatta sia ai giocatori gratuiti che a quelli paganti, con un’ottima scelta di controlli, visto che è supportato sia il touch che la tattilità di un controller.

Nel caso foste interessati al gioco quindi, vi invitiamo a cliccare sul nostro app box per eseguire il download gratuito dal Play Store.

