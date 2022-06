Amazon Prime Day 2022 si terrà il 12 e 13 luglio

Amazon ha ufficializzato le date del nuovo Prime Day 2022. Sapevamo già che si sarebbe svolto a luglio ma ora abbiamo le date ufficiali. L’evento inizierà dalle ore 9.00 (ora italiana) del 12 luglio e andrà avanti fino alla mezzanotte del 13 luglio. Effettivamente saranno circa 48 ore di sconti dedicati agli abbonati Prime.

Il Prime Day di quest’anno si terrà qualche settimana più in avanti rispetto a quello dell’anno scorso, ma mantiene la sua collocazione estiva, a differenza del culmine della pandemia nel 2020, quando Amazon ha ritardato l’evento fino a ottobre. E se siete nel mercato di giocattoli, tecnologia, articoli per la casa o praticamente qualsiasi altra cosa, potrebbe essere uno dei momenti migliori per risparmiare denaro al di fuori della stagione dello shopping natalizio e del Black Friday / Cyber ​​Monday.

È quasi una garanzia che vedremo alcuni dei prezzi più bassi fino ad oggi sui prodotti di Amazon, inclusi dispositivi Echo, Kindle e campanelli smart Ring, nonché cuffie, TV 4K, laptop e un assortimento di altri prodotti tecnologici.

Nonostante l’evento si terrà il 12 luglio, le prime offerte inizieranno il 21 giugno, quando Amazon offrirà fino al 50% di sconto su una gamma di propri dispositivi.

Nonostante il clamore positivo che circonda l’evento, il Prime Day sta arrivando in un momento turbolento per l’azienda. Dal massiccio afflusso di acquisti online durante la pandemia e durante il Prime Day e le festività natalizie del 2021, sono state numerose le segnalazioni delle terribili condizioni di lavoro che devono affrontare i magazzinieri e gli autisti delle consegne di Amazon.

La dura realtà è che, mentre il Prime Day 2022 sicuramente porterà a un diluvio di offerte e sconti, aumenterà anche il carico di lavoro sui magazzinieri e sugli autisti Amazon, che sono noti per avere degli orari di lavoro molto rigidi.