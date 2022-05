Amazon Prime Day 2022 torna all’usuale finestra di luglio

Le date dell’Amazon Prime Day sono state montagne russe negli ultimi anni ed è francamente imprevedibile quando vedremo i saldi di anno in anno. Per quanto riguarda il 2022 però, Amazon ha confermato che ospiterà il Prime Day a luglio. Non abbiamo ancora sentito le date esatte, e questo deriva dalle informazioni nei rapporti sui guadagni del primo trimestre 2022 della società (tramite The Verge) che hanno anche confermato che la data sarebbe la stessa in 20 paesi.

Durante la pandemia di Covid-19, abbiamo visto Amazon far fluttuare le date del Prime Day. Il 2020 ha visto l’azienda riportare la vendita a ottobre, mentre nel 2021 è stata un po’ prima del solito, con la vendita che è iniziata il 21 giugno per un evento di due giorni. Ci aspettiamo che il Prime Day 2022 sia un evento di due giorni anche quest’anno, nonostante il nome suoni come se fosse un evento di 24 ore.

Anche se non conosciamo la data esatta dell’Amazon Prime Day 2022, possiamo avere una solida ipotesi. Ogni anno dal 2015, a parte il 2020 e il 2021, l’evento si è svolto a luglio. Nello specifico, quasi sempre nella seconda settimana di luglio e riteniamo che potrebbe tornare a uno slot simile nel 2022, considerando che la società ha confermato che lo ospiterà in quel mese.

Il Prime Day non viene annunciato formalmente fino ad almeno un paio di settimane prima della vendita. Ciò significa che probabilmente non conosceremo le date per un po’ di tempo, ma almeno ora sai di aspettare fino a luglio se stai cercando di fare acquisti significativi da Amazon.

VIA